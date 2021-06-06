佛利蒙疫情緩 台灣夜市登場 300人到場熱鬧滾滾

「愛加倍全人關懷中心」5日則在現場直接講解骨髓配對樣本蒐集的方法，並現場蒐集數十人的樣本。（記者江碩涵／攝影）

疫情 漸緩，華人 社區也陸續推出實體活動。佛利蒙5日下午有場小型的夏日夜市音樂美食活動，吸引了近300人參加，除了當地知名餐廳店家「土匪湘菜艋舺系列」、「紅太陽」、南灣「濃豆乳」等，還有外送平台「熊貓優鮮」、「熊貓外賣」到場，「愛加倍全人關懷中心」也在現場蒐集骨髓配對的檢測樣本，氣氛熱鬧溫馨。

主辦者「土匪湘菜」老闆王志剛表示，只花了一個多星期準備工作，集合了各家廠商齊心辦了這場小型活動，尤其經過了去年疫情，鄉親很少有機會可以群聚聊天、吃吃喝喝，隨著疫情漸緩、逐漸解封，這場活動不僅凝聚了灣區華人，同時也展現了台灣 夜市的熱鬧風情。

也因為這場活動相當成功順利，王志剛希望於今年底前，再辦一場更大型的、更多廠商參與的夜市活動，希望能在晚上舉行，吸引灣區更多華人家庭參加，就像大家在台灣的夜市一樣，可以吃吃喝喝、聊天聚會聽音樂，有很多有趣的小攤販可以逛一逛。

「愛加倍全人關懷中心」5日則在現場直接講解骨髓配對樣本蒐集的方法，現場由北美洲台灣商會聯合總會第33屆總會長暨愛加倍綜合牙科中心醫師吳怡明、醫師藍佳欣夫妻兩人親自幫忙蒐集口腔樣本。世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長胡威妮及韓中芬保險事務所也都到場。

由於日前聖他克拉拉縣資深華裔檢察官黃一峰（Charlie Huang）白血病復發一事引起華人社區關心，也讓醫療界人士開始思索，華人應更積極加入全國骨髓捐贈計畫（National Marrow Donor Program），對於華人未來的醫療以及醫學研究將更有幫助。吳怡明表示，藉由5日的活動，累積了數十個樣本數，「未來可挽救更多人的生命。」

民眾張綺馨表示，原本因為領團購而到現場，沒想到現場有樂團演唱，還有許多有趣的攤位可以逛，同時也能更了解全國骨髓捐贈計畫的重要性，剛好自己也符合年齡要求，於是現場就做了樣本蒐集，前後僅花5分鐘時間就完成了，相當快速。