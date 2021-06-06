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蒙洛公園集會 促紐森兌現「全民健保」承諾

記者陳程威／蒙洛公園報導
韋帕拉帶來孩子一起參與示威。（記者陳程威/攝影）
韋帕拉帶來孩子一起參與示威。（記者陳程威/攝影）

加州議會中多項進步派提案在5月的立法議程中都被取消，或遭遇暫擱，其中包括「單一保險人健保制度」(single-payer health system)提案，即AB 1400提案，這是進步派的核心議程之一。但在其資金來源議題上遭一些議員質疑後，便被擱置在委員會中。但本地推動該提案的團體「聖他克拉拉縣單一保險人健保制度聯盟」(SCCSPHCC)5日在蒙洛公園（Menlo Park）舉行遊行示威，並通過集體給州長紐森寫明信片的方式，呼籲兌現其建立全民醫保制度的競選承諾。活動現場，民眾持續汽車接力鳴笛表達對相關議案的支持。

據聯盟負責人薇琪（Vickie）介紹，儘管「單一保險人健保制度」的AB 1400的議案在州眾議會中被擱置，但是基層推動「全民健保」（Medicare For All）的決心不會放棄。薇琪表示，5日的活動就是要求紐森兌現其參選州長時為加州帶來「全民健保」的承諾。「我們在上一次的州長選舉中之所以投票支持紐森，就是因為他承諾為加州帶來全民健保，現在過了這麼久，全民健保在哪裡？」薇琪表示，紐森必須說到做到，不負選民。

全民健保可謂是在紐森競選州長時的最大承諾之一。他當時提出要用一個單一的、由政府資助的、面向所有人的醫療保障計畫，取代私人保險公司造成的「低效和浪費」。在競選期間他公開表示，「我相信我們可以做到，如果有任何州能做到這一點，這就是加州。」由於紐森明確表示支持「單一保險人健保制度」，加州護士工會以及其他進步派組織都選擇為其背書。

薇琪還表示，除了施壓紐森希望其兌現競選承諾外，也希望羅達倫（Evan Low）以及巴門（Marc Berman）等本地州讓員能夠公開支持相關法案。AB 1400法案是由AB1400是由代表聖荷西的州眾議員卡拉（Ash Kalra）和李天明（Alex Lee）等人提出。據李天明等人表示，在明年的立法會議上將加強對資金來源的闡述。

針對諸多質疑「單一保險人健保制度」將耗費大量政府財政的說法，薇琪表示，通過減少現有商業保險的官僚體系支出，就可以減少諸多浪費。護士工會的數據顯示，「加州全民醫保」將每年節省數千萬美元的醫療費用。有超過57%的加州人支持用政府提供的保險取代私人保險。薇琪同時表示，「單一保險人健保制度」也將使得醫生與護士能夠專注照顧病人的護理，而不必在與諸多保險公司的官僚往來中浪費時間。「他們都是醫學院畢業的專業人士，他們的任務是照顧病人，而不是跟保險公司打交道。」

許多遊行現場的民眾都對記者表示，「單一保險人健保制度」不僅僅有利於現在沒有保險的300萬加州民眾，同時也將有利於所有的加州人。社區居民妮柯勒（Nicolette）就表示，由於自己的父親是醫生，因此擁有相對良好的健康保險。「我是幸運的人，但是不是每一個人都擁有良好的醫療照護的保障。」妮柯勒表示，她的室友由於雇主不提供健康保險，不得不每個月花費500元去購買健康保險。「我希望每一個人都能夠擁有相關的醫療保障。」

亞裔居民韋帕拉（Viplab）說，儘管自己現在從事相對高薪水的職業，雇主提供相關醫療保險，但是這商業保險的弊端在於這不是一件有保障的事情。「生活常常發生變化與意外，由雇主控制醫療保險的體系並不穩固。」韋帕拉表示，隨著經濟狀況的改變，自己隨時都有可能會失業。「在這種情況下，我有可能就沒有了相關的保險。」

示威民眾呼籲紐森兌現競選承諾，實施「單一保險人健保制度」。（記者陳程威/攝影）
示威民眾呼籲紐森兌現競選承諾，實施「單一保險人健保制度」。（記者陳程威/攝影）
妮柯勒正在寫明信片寄送給紐森呼籲其兌現競選承諾。（記者陳程威/攝影）
妮柯勒正在寫明信片寄送給紐森呼籲其兌現競選承諾。（記者陳程威/攝影）

醫療保險 健保 加州

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