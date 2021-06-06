1分錢購物 列治文市大麻店優惠接種者

列治文市大麻商，利用疫苗促銷。(Getty Images)

東灣列治文市 (Richmond) 一家醫用大麻 公司日前宣布，如大麻顧客能出示有效的新冠疫苗 接種卡，將可只花一分錢選擇購買店內某些大麻產品。

提供這次獎勵接種新冠疫苗活動的是列治文的「七星整體醫療中心」 (7 Stars Holistic Healing Center) 。根據七星公司，任何只要已接種過一次疫苗的民眾，都能享有這種採購優惠，這次獎勵活動主要目的為協助康曲柯士達縣推廣接種疫苗服務。

七星同時協助縣府聯繫疫苗接種情形欠佳地區。一般而言，這些社區內接種疫苗服務較不普遍，民眾較難取得接種機會。為改善這種情況，七星已向加州 公共衛生署 (the California Department of Public Health) 申請，成為新冠疫苗接種站。

七星主任韓朵斯 (Zee Handoush) 說：「我們提供平台，協助加州達到新冠免疫的目標。我們看到一些商業組織提供疫苗接種獎勵措施，因此決定將大麻商品列為獎勵方式之一，希望其他大麻業者也能跟進。」

已經接種過一次疫苗民眾者，歡迎前往位於列治文市 Pierce 街3219號的七星公司，享受一分錢購買大麻產品優惠。七星商店網址為： https://www.7starshhc.com。