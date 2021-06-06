團結反仇恨 鹽湖城社區積極響應

一位六歲的小朋友分享了她寫的詩。（受訪者提供）

針對亞裔 的治安事件，全國掀起了團結反仇恨的示威浪潮。在猶他州 鹽湖城（Salt Lake City），多個社區也積極響應，共同抵制歧視與仇恨暴力。

在5月31日，鹽湖城市中心市政府所在地Washington square舉行了「全國團結反對亞裔仇恨日」（National day of solidarity against Asian Hate）的活動。這也是猶他州的亞裔月系列活動的壓軸。

20多個鹽湖城的亞太裔社團組織參加了這次活動，包括華裔、菲律賓裔、湯加（Tongan）、韓國裔等社團領袖。（ 萬樂博士供圖）

20多個亞太裔社團組織參加了這次活動，包括華裔、菲律賓裔、湯加（Tongan）、韓國裔等社團領袖以及州和市政府代表參加了活動並發表講話。鐵路華工後裔、猶他州的州議員關玉嬚（Karen Kwan），猶他州參議員Jani Iwamoto，猶他州眾議員Angela Romero和Elizabeth Weight，以及鹽湖城市政委員會委員、市長辦公室政策顧問等20多人也發表了演講。

活動開始時，在關玉嬚議員的帶領下，大家先對100多年前對在愛達荷州（Idaho）的種族屠殺（Hells Canyon，1887年5月）中死去的華人默哀。

社團領袖和政府官員代表們在演講中一致譴責了對亞太裔的仇恨犯罪和種族歧視 犯罪，呼籲大家團結起來，不再沉默，以統一的立場反對針對亞裔的歧視、仇恨和暴力犯罪。ABC4電視台的節目主持人Rosie和Jason Nguyen分享了他們作為越南裔在成長過程中受到種族歧視的故事。

當天在全美各地超過30個城市舉行了集會，對抗現在針對亞裔的歧視、暴力、仇恨事件。 （ 萬樂博士供圖）

萬樂博士代表猶他華人社區發表了演講。活動中的三個年青一代的發言也令現場許多人感動，Camellia Yuan代表羅岡高中亞裔學生會發言，一位從加州洛杉磯過來的年青人加入活動並談了自己的感想，一位六歲的小朋友分享了她寫的詩。讓現場民眾感到很高興的是，年輕的一代正在成長為反針對亞裔犯罪的新生力量。

猶他州歷史及保護部門負責人等60多人參加了活動。多家電視台採訪和報導了這次活動。本次的全國行動，由美華傳統基金會（Chinese American Heritage Foundation）和多個團體發起，在2021年5月31日（周一）國殤日（Memorial Day）舉行反仇視亞裔的集會。當天在全美各地超過30個城市舉行了集會，對抗現在針對亞裔的歧視、暴力、仇恨事件。參與這次全美行動的城市還有波士頓，芝加哥，洛杉磯，紐約，舊金山，華盛頓等。詳情可見SolidarityAgainstAAPIHate.org。