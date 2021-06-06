我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

團結反仇恨 鹽湖城社區積極響應

萬樂／猶他州供稿
一位六歲的小朋友分享了她寫的詩。（受訪者提供）
一位六歲的小朋友分享了她寫的詩。（受訪者提供）

針對亞裔的治安事件，全國掀起了團結反仇恨的示威浪潮。在猶他州鹽湖城（Salt Lake City），多個社區也積極響應，共同抵制歧視與仇恨暴力。

在5月31日，鹽湖城市中心市政府所在地Washington square舉行了「全國團結反對亞裔仇恨日」（National day of solidarity against Asian Hate）的活動。這也是猶他州的亞裔月系列活動的壓軸。

20多個鹽湖城的亞太裔社團組織參加了這次活動，包括華裔、菲律賓裔、湯加（Tong...
20多個鹽湖城的亞太裔社團組織參加了這次活動，包括華裔、菲律賓裔、湯加（Tongan）、韓國裔等社團領袖。（ 萬樂博士供圖）

20多個亞太裔社團組織參加了這次活動，包括華裔、菲律賓裔、湯加（Tongan）、韓國裔等社團領袖以及州和市政府代表參加了活動並發表講話。鐵路華工後裔、猶他州的州議員關玉嬚（Karen Kwan），猶他州參議員Jani Iwamoto，猶他州眾議員Angela Romero和Elizabeth Weight，以及鹽湖城市政委員會委員、市長辦公室政策顧問等20多人也發表了演講。

活動開始時，在關玉嬚議員的帶領下，大家先對100多年前對在愛達荷州（Idaho）的種族屠殺（Hells Canyon，1887年5月）中死去的華人默哀。

社團領袖和政府官員代表們在演講中一致譴責了對亞太裔的仇恨犯罪和種族歧視犯罪，呼籲大家團結起來，不再沉默，以統一的立場反對針對亞裔的歧視、仇恨和暴力犯罪。ABC4電視台的節目主持人Rosie和Jason Nguyen分享了他們作為越南裔在成長過程中受到種族歧視的故事。

當天在全美各地超過30個城市舉行了集會，對抗現在針對亞裔的歧視、暴力、仇恨事件。...
當天在全美各地超過30個城市舉行了集會，對抗現在針對亞裔的歧視、暴力、仇恨事件。 （ 萬樂博士供圖）

萬樂博士代表猶他華人社區發表了演講。活動中的三個年青一代的發言也令現場許多人感動，Camellia Yuan代表羅岡高中亞裔學生會發言，一位從加州洛杉磯過來的年青人加入活動並談了自己的感想，一位六歲的小朋友分享了她寫的詩。讓現場民眾感到很高興的是，年輕的一代正在成長為反針對亞裔犯罪的新生力量。

猶他州歷史及保護部門負責人等60多人參加了活動。多家電視台採訪和報導了這次活動。本次的全國行動，由美華傳統基金會（Chinese American Heritage Foundation）和多個團體發起，在2021年5月31日（周一）國殤日（Memorial Day）舉行反仇視亞裔的集會。當天在全美各地超過30個城市舉行了集會，對抗現在針對亞裔的歧視、暴力、仇恨事件。參與這次全美行動的城市還有波士頓，芝加哥，洛杉磯，紐約，舊金山，華盛頓等。詳情可見SolidarityAgainstAAPIHate.org。

亞裔 種族歧視 猶他州

上一則

華裔張婆婆失蹤 金山警局公布影像 盼居民提供線索

下一則

金山市長專欄／拚復甦 增加亞裔社區預算

延伸閱讀

華裔非裔混血 他組同志遊行 為兩族裔搭橋

華裔非裔混血 他組同志遊行 為兩族裔搭橋
陸天娜、孟昭文 為艾姆赫斯特醫院爭取300萬經費

陸天娜、孟昭文 為艾姆赫斯特醫院爭取300萬經費
2019猶他州中國遊客車禍 車頂車窗不符標準致死傷慘重

2019猶他州中國遊客車禍 車頂車窗不符標準致死傷慘重
麻州推「外出用餐」行銷計畫 支持社區商家

麻州推「外出用餐」行銷計畫 支持社區商家
克勞利訪中華公所 捍衛SHSAT、資優班

克勞利訪中華公所 捍衛SHSAT、資優班

熱門新聞

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

2021-05-31 19:11
舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）

全美最值得留宿城市 舊金山第3 佛利蒙墊底

2021-06-04 13:51
加州卡車司機短缺，貨運公司提供多項福利搶人。（Getty Images）

還在學程式設計？現在卡車司機才好賺

2021-05-31 02:14
東灣都布林社區一向較為安全。2日晚上，在Clifden Court路發生跟蹤受害者入室搶劫，60歲男性受害者被劫匪開槍擊中。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭、都布林連環搶 華人遭跟蹤入室劫財槍擊

2021-06-04 01:20
納巴縣證實出現首例完成疫苗接種仍染疫死亡的案例。（Getty Images）

金山納巴縣首例 逾65歲婦打新冠疫苗後染疫死亡

2021-06-05 00:23
33歲的襲警嫌犯孔特拉斯（Gerardo Contreras），此前就襲擊過警員。（取自abc 7電視台知名亞裔記者Dion Lim推特）

金山華埠毆警遊民 曾罵「專殺亞裔」有襲警紀錄

2021-06-01 00:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光