讀者來函／後疫情時代 如何不帶偏見講述中國

不論從皮尤調查還是蓋洛普調查結果來看，多數美國 人對中國的印像不僅長期穩定地處於消極狀態，最近幾年還出現了更加轉冷的趨勢。美國眾議院最新通過的「2021年戰略競爭法案」（Strategic Competition Act of 2021），可以看作這一趨勢的法律化。

據最新的皮尤調查結果顯示，高達69%的50歲以上美國人支持限制中國留學生 人數；30至49歲受訪者中，支持和反對各佔一半；而在18至29歲群組中，支持限制中國學生的比例只有31%。從學歷來看，有大學文憑的受訪者多數反對限制中國留學生數量，無大學文憑者情況相反。

這說明美國年輕一代的觀念明顯比上一代開明，特別是在受過高等教育以後，也有較大的可能性不帶偏見地對待中國和中國學生。

作為歷史研究者和在美國課堂上以英文講課，引導美國學生進行社會科學深度閱讀，開展批判思維，並形成更為公正持平的世界觀的教學者，筆者認為，在整個世界已經因為疫情發生經濟模式，生活方式的巨大變化，而中國也正在持續經歷深刻社會和經濟變革的當下，在中國大陸出生長大的華裔學者在美國課堂上如何講述現代中國是一個值得重新思考的課題。

美國本科生如何看中國？在筆者的經驗中，美國本科生的中國觀通常在上大學以前就受到父母，媒體和周邊文化氣氛的影響，但也存在一個寬廣的光譜。一方面，一些大學生由於大學本身的開放氣氛和年輕人的求知欲，也很可能對遙遠的中國產生善意或者憧憬。另一方面，社會的大氣候和媒體無可避免地造成大量美國學生對中國抱有負面印象。

筆者的一些美國同事在課堂教學和論文指導過程中習慣引導學生關注和追溯一些自己感興趣的敏感議題，例如中國的所謂「脅迫外交」（coercive diplomacy），西藏，新疆問題等，也促成了學生的批判傾向。同事中的一位已經退休的日裔 教授甚至在一次筆者在場的公開講座中，鼓勵學生討論如何攻擊中國內地的軍事設施，而且獲得幾名學生的積極參與。這一做法事實上已經違背學術中立，而是在刻意刺激美國學生的敵對情緒。（伍國：美國阿勒格尼自由文理學院歷史系副教授。APAPA俄亥俄提供。待續）