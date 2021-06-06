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APAPA聯手猶太社區 譴責種族仇恨

APAPA媒體部 / 舊金山分會
亞太公共事務聯盟（APAPA）。(舊金山分會伍宗德供圖）
亞太公共事務聯盟（APAPA）。(舊金山分會伍宗德供圖）

2021年6月1日，「亞太公共事務聯盟」（APAPA）的舊金山分會與「猶太社區關係委員會」（JCRC），聯合發出聲明，譴責種族仇恨與歧視的事件。

由於近期以色列人和巴勒斯坦人之間的暴力衝突，過去幾周爆發了反猶太主義的仇恨犯罪的事件浪潮。在暴力衝突爆發後的一周內， 「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）收到了193份涉嫌反猶太暴力的報告，比一周前高出131份。

猶太社區關係委員會（JCRC）。(舊金山分會伍宗德供圖）
猶太社區關係委員會（JCRC）。(舊金山分會伍宗德供圖）

具體而言，洛杉磯一家壽司店的猶太人顧客遭到了「猶太人去死」等反猶口號的辱罵，舊金山一所猶太幼兒園牆壁上出現了「以色列去死」的塗鴉等案例。在最近仇恨犯罪激增之前的過去一年，在灣區的馬連（Marin）、菲爾法克（Fairfax）、拉法耶（Lafayette）、奧克蘭（Oakland，又譯「屋崙」）、阿拉米達縣（Alameda）和巴洛阿圖市（Palo Alto）等地，已經出現了嚴重的反猶太主義事件。

這些反猶破壞行為和日益激增的針對「亞裔美國人和太平洋島民」（AAPI）社區的暴力人身攻擊事件都成為近期的新聞話題。

「亞太公共事務聯盟」的舊金山分會在聲明中說，非常了解我們的社區一直因為一些國際事件和政治事件而被邊緣化、遭受責難，而這些國際事件、政治事件又並非是我們社區能夠控制的。機構也呼籲，猶太人社區和亞裔美國人和太平洋島民社區也在最近的危機時刻，應當加強了彼此間的支持。

2020年2月25日，來自美國各地的70多個猶太組織，包括猶太教四大分支的拉比團體， 簽署了一份支持華裔美國人和華人社區抗擊因為所謂的「中國」病毒所遭受的傷害。

根據「美國聯邦調查局」（FBI）有關仇恨犯罪的最新統計數據，在因宗教偏見而導致的犯罪中，有60.2%是由反猶太偏見所驅使的犯罪，這使猶太人成為最易受攻擊的群體之一。2020年5月12日「紐約時報」報導稱，在2019年發生了2100多起反猶太主義事件，比前一年增加了12%，是自「反誹謗聯盟」 40多年追踪記錄中最多的一年。在那一周後，「亞太公共事務聯盟」的舊金山分會發布了一份新聞稿支持猶太社區，並動員其他族群共同簽署一項承諾來譴責仇恨犯罪、言語攻擊和針對大家的所有不公正的行為。

猶太 美國 舊金山

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