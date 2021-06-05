居家1年外界憂 舊金山公校生免費贈書、心理輔導

公校學生在過去疫情期間都居家學習一年，心理狀況、學習情況都引發外界擔憂。（取自Summer Together夏令營）

舊金山 的公校學生，在過去疫情 期間都居家一年，心理狀況、學習情況都引發外界擔憂。多個市府部門、私人代表也都齊齊出招支援，為學生提供免費書籍以及心理輔導，幫助學生們渡過難關。

今年夏天，舊金山會為聯合學區 （SFUSD）的學前班（PreK）至12年級學生提供免費圖書。每位學區的學生可獲得10本免費書籍。這些書籍將會按年級來分組。

書籍將運送到所有現在已經開放的舊金山公立圖書館（SFPL）地點。6月14日至9月12日，在所有開放的圖書館地點分發書籍。從6月14日開始，會透過「Summer Together」實體夏令營、康樂公園局的夏令營、舊金山房屋局（Housing Authority）以及聯合學區的Beacon和ExCel中心向學生分發書籍。

心理輔導方面，市長布里德（London Breed）和舊金山聯合學區的總監馬菲斯（ Vincent Matthews ）早前宣布，在匿名捐助者的私人捐款的幫助下，市府的「兒童、青年及其家庭局」（DCYF）和學區，將能夠在未來四年內，擴大對學區的中學生的心理健康輔導服務。

「甚至在疫情之前，青少年就面臨著心理健康方面的挑戰，一直在努力為學生提供全面的支持，」布里德說。「由於疫情的挑戰，學生及其家人處在艱難的時期，青少年更需要更多的心理健康服務。」

根據市長辦公室的發佈，項目的資金來源包括一個匿名捐助者，在未來四年會捐出1500萬元。這個私人捐款將使學區和市府能夠加強更多全方位服務，擴展現有的模式基礎。布里德表示，有了這一「慷慨捐助」，舊金山將能夠為更多學生提供所需的護理和資源，讓他們過上健康生活。

2021年秋季學期開始，局方和學區的Beacon中心心理健康計畫將會逐步擴大，為學生提供與文化相關的心理健康服務。該計畫最終將為13所中學和三所K至8年紀的學校的學生提供服務，這些服務已經在Beacon中心有，而且是和一些社區組織合作運營。