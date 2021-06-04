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全美最值得留宿城市 舊金山第3 佛利蒙墊底

編譯組／灣區3日電
舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）
舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）

今年夏天沒有出遠門打算的灣區居民們有福了。一項最新排名顯示，舊金山是全美前三名最值得留宿的城市之一。

個人理財網站WalletHub 2日公布2021年最值得留宿城市排行榜，在全美182個大城市中，舊金山名列第三。最不值得留宿的城市也在灣區，它是東灣佛利蒙。

WalletHub表示，受到新冠疫情影響，有些民眾現在還未準備好出遠門冒險，有些民眾則是沒有錢出遠門。因此，他們這項調查的目的是，找出哪些城市可以讓人們在不傷荷包的情況下，透過娛樂和放鬆身心的活動享受美好時光。

WalletHub評選的對象是美國182個大城市，評選標準包括人均公園數目、餐廳用餐價格、娛樂活動、多少比例居民已完成新冠疫苗接種等。最值得留宿的城市前三名分別是檀香山、奧蘭多和舊金山。舊金山在人均最多博物館類別中也獲得第三名。

去年曾獲WalletHub選為美國最幸福城市和最沒有壓力城市排行榜榜首的佛利蒙，這次在最值得留宿城市排行榜中吊車尾，成為全美最不值得留宿的城市，南加州朱拉維斯塔（Chula Vista）和佛州海厄利亞（Hialeah）緊跟在後。

佛利蒙在人均最少游泳池、人均最少冰淇淋店與優格店類別中名列前茅，缺少夜生活選擇、可負擔餐廳、博物館、美髮服務與電影院消費價格太高等都是缺點。

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