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阿縣砸1200萬推廣疫苗接種 社區聯盟、組織可申請

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣3日表示，將向社區領導的聯盟和單個社區組織資助總計1200萬元的資金，推動社區公平接種疫苗和疫情後的社區恢復。圖為屋崙競技場的疫苗接種點。（記者劉先進／攝影）
阿拉米達縣3日表示，將向社區領導的聯盟和單個社區組織資助總計1200萬元的資金，推動社區公平接種疫苗和疫情後的社區恢復。圖為屋崙競技場的疫苗接種點。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣政府3日表示，將向社區領導的聯盟和單個社區組織資助總計1200萬元資金，讓聯盟和組織提供全面的外展參與和疫苗接種服務，希望社區能公平獲得疫苗接種，並推動在疫情後的社區恢復。

阿縣已發布招標書，鼓勵社區通過建立聯盟或合資企業，提供全面的宣傳和參與，並在疫苗接種點提供現場支持。聯盟將根據需要和情況與疫苗接種人員配對。個人組織也可以申請資金，只提供社區外展和參與服務。被選中的聯盟將與阿拉米達縣衛生保健服務機構的公共衛生部門合作，在社區和人口普查區層面的戰略中，接觸未接種疫苗的阿縣居民。

1200萬元資金中，有1000萬元給社區聯盟，提供全面的外展和參與以及疫苗接種點的客戶支持服務。阿縣還計畫撥款200萬元給單個組織，以提供社區參與服務。聯盟模式為大大小小的組織創造了合作的機會，以支持跨本地和文化上有能力的社區主導的疫苗接種服務。新方案將透過鞏固以社區和人口為基礎的夥伴關係，為疫情後的恢復和復原工作奠定基礎。

阿縣衛生保健服務機構主任喬拉（Colleen Chawla）說，疫情的挑戰還將持續一段時間，特別是在受影響最嚴重的社區。下一階段的應對措施要求繼續深入工作並投資於社區。阿縣正在尋找社區內的合作夥伴，以幫助擴大疫苗的使用範圍，並支持社區現在和未來的復原。展望未來兩年的疫情預防和緩解戰略，阿縣的聲明說，尋求社區專業知識，以幫助受疫情影響的社區參與其中。影響最嚴重的人群包括非裔、西裔，美國原住民和太平洋島民社區，特別是那些生活在服務不足地區的人。

阿縣議員、縣議會健康委員會主席陳煥瑛表示，感謝社區合作夥伴，透過追蹤接觸者、外聯和參與、測試、食品和隔離支持以及為縣內居民接種疫苗，幫助增強公共衛生應對措施。現在應繼續關注受影響最嚴重的社區，並支持應對未來挑戰的復原力文化（culture of resilience）建設。

社區組織可登錄網址https://bit.ly/3fMy3K3查詢招標訊息。招標書於2日發布。阿縣將在9日舉行一次虛擬投標人會議。中標通知書將於7月30日公布。社區聯盟和組織的合同將從2021年8月1日到2023年6月30日，可選擇續約，這取決於可用資金的情況。

阿縣議員陳煥瑛表示，感謝社區合作夥伴，透過追蹤接觸者、外聯和參與、測試、食品和隔...
阿縣議員陳煥瑛表示，感謝社區合作夥伴，透過追蹤接觸者、外聯和參與、測試、食品和隔離支持以及為縣內居民接種疫苗，幫助增強公共衛生應對措施。（記者劉先進／攝影）

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