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疫後矽谷樣貌改 混合辦公成趨勢 優步每周3天回辦公室

編譯組╱灣區2日電
疫情推動科技產業與大型公司邁向現代辦公文化多元發展。優步採取混和辦公模式，要求員工9月前重返辦公室，每周至少3天。(美聯社)
疫情推動科技產業與大型公司邁向現代辦公文化多元發展。優步採取混和辦公模式，要求員工9月前重返辦公室，每周至少3天。(美聯社)

包括推特、臉書、Google、蘋果等矽谷科技巨頭，都是在去年疫情開始，首批將辦公型態轉向為遠程上班的公司。部分員工因不同考量已完全搬離灣區，大多數員工則僅搬到加州其他地點、或幾小時以外的郊區。在家工作一年多後，開始重新思考辦公室方式，科技產業與大型公司推動現代辦公文化多元發展。

矽谷大公司過去一年仍在全國各地爭取科技人才，疫情點破了實際上有多少工作可遠程進行。隨著超過半數美國成年人已完全接種疫苗、邊境重啟，許多公司正在了解有多少遠程工作可持續被允許，員工正在思考想要多少時間不在辦公室。這些結果可能會對矽谷公司產生重大影響。

CNN報導指出，科技巨頭們開始提供員工重返辦公室或不回辦公室的選擇。優步(Uber)人事長克瑞斯納尼(Nikki Krishnamurthy)表示，優步員工對在家上班有不同看法，有些人認為，若在辦公室上班，工作與生活更容易分開，有些人則認為在家工作更方便。若沒有疫情，公司不會清楚這些不同聲音。

優步於3月底首次將員工帶回位在舊金山米慎灣(Mission Bay)全新總部。公司要求員工9月前重返辦公室，每周至少3天。克瑞斯納尼指出，公司考慮平衡生產力、敬業度、團隊合作與靈活性，同時保留快速發展公司文化，做出這項決定。優步去年9月對員工調查發現，75%更喜歡混合辦公模式，每周有幾天到辦公室上班。

臉書表示，員工將普遍被要求重返原有辦公室，也可轉換到另一地點職位。符合資格員工也可選擇申請遠程工作。推特已告知員工，若願意並且職務允許，可永久遠程工作(work remotely forever)。蘋果最早於去年5月，就開始讓員工回到辦公室。

Google執行長皮采(Sundar Pichai)表示，Google全球各地員工可持續遠程辦公室至9月，之後可選擇重返疫情前辦公室，或在不同城市Google辦公室，或是在職務允許情況下，永久遠程工作。他指出，期望Google有60%全球工作力，將有一周數天重返辦公室、20%搬到其他地點工作、20%在家上班。

科技產業已花了數年時間建立創新文化，在大型辦公室、免費食物、健身房等福利斥資數十億元，說服員工花更多時間在公司而非家中。史丹福大學經濟學系教授布魯默(Nicholas Bloom)認為，採取如優步的混和工作模式，將可能成為常態。完全遠程工作很難共同發想新點子與產品，科技業員工傾向至少一周在辦公室與同事共事幾天。

疫情初期，少數科技公司與主管自灣區搬到其他城市，但矽谷科技業外移潮的說法顯然有些誇大。Google今年承諾投資超過10億元擴大加州辦公室，蘋果也在桑尼維爾租用6棟大樓、可容納多達3000名員工。投資公司「Telstra Ventures」3月報告指出，矽谷未來幾年將持續是科技重鎮。

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