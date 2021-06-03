加州「研擬非裔賠償提案工作組」宣誓

非裔賠償提案工作組九人成員1日宣誓就職。（記者陳程威/視訊會議截圖）

州長紐森於去年9月簽署通過的「研擬非裔 賠償提案(AB3121法案)工作組」，將在接下來的兩年內提出具體的施行措施的建議。紐森、州務卿韋伯（Shirley Weber）以及州總檢察長邦塔（Rob Bonta）等出席宣誓儀式，並表示將會提供必要支持。

韋伯表示加州有資源去研擬相關賠償奴隸制後人的措施。（記者陳程威/視訊會議截圖）

邦塔表示，作為州檢察長，自己以及檢察部門將會全力支持工作小組的工作。他指出，這是歷史性的工作，修正是美國 在歷史上的罪惡過往。歷史上非裔特別是奴隸受到的迫害，包括400年前被非自願販賣到美國等。加州 歷史上就有相關的住房隔離法案不允許非裔擁有房產等。

邦塔發言並表示將全力支持工作組的工作。（記者陳程威/視訊會議截圖）

邦塔說，奴隸制的影響不僅僅是存在於歷史之中，還深刻的影響了人們現在的日常生活。

州務卿韋伯是當年AB3121法案的主要提案人。她表示，AB3121研究對於黑奴後代的補償措施，是全國首例。作為奴隸的後人，她表示，這是充滿情緒性的時刻。她通過自己父親的例子，講述了作為非裔在美國所存在的系統性困境。由於相關的土地政策，韋伯的父親不得不在自己的土地上為他人先種植作物。「我們生活的這個國家，從來不對我們說抱歉，沒有道歉。」

韋伯表示，加州有足夠的資源去真正解決類似問題。

紐森對工作組表示支持。（記者陳程威/視訊會議截圖）

紐森表示，去年佛洛伊德死亡，在全國以及加州各地爆發大規模要求社會正義以及正視系統性種族主義呼聲。他意識到是時候去正視以及解決系統性族裔不公的議題。他去年9月份簽署了AB3121法案，現在期待工作小組能在接下來兩年中提出相關的實行措施及建議。

工作小組一共有9人。州參議會非裔黨團主席布拉德福德（Steve Bradford）表示，加入工作小組，是他參與公職數十年來最為關鍵工作之一。

小組將調查美國的奴隸制歷史、加州參與奴隸制、種族隔離和否定黑人公民憲法權利的程度，及加州從這些活動和政策中獲得多少利益。