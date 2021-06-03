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全加浪費疫苗數量 阿拉米達縣最多

編譯組／沙加緬度2日電
數據顯示，阿拉米達縣是加州疫苗浪費量最大的縣。（Getty Images）
數據顯示，阿拉米達縣是加州疫苗浪費量最大的縣。（Getty Images）

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，加州自去年12月開打新冠疫苗以來，浪費的疫苗數量超過3萬劑，其中以灣區阿拉米達縣浪費最多。

在新冠疫苗剛面世、各地方衛生局被強烈需求壓得喘不過氣來時，官員和衛生專家曾強調會確保每一劑疫苗都有人使用的重要性。加州衛生廳提供的公共紀錄文件顯示，從去年12月到今年5月10日，加州丟棄的未使用疫苗超過3萬1400劑，僅占加州獲得的近4000萬劑疫苗中極小的部分，代表各地方衛生部門大都能避免丟棄珍貴的疫苗。

數據顯示，在加州各縣當中，以阿拉米達縣丟棄7055劑疫苗為最多，占所收到疫苗180萬劑的0.39%，是灣區其他縣丟棄數量的三倍有餘。在這7055劑被丟棄的疫苗中，超過6000劑是變質的輝瑞（Pfizer）疫苗。輝瑞疫苗必須被保存在極低溫度下，解凍後必須迅速使用。

疫苗被浪費有多個原因，例如沒有足夠預約疫苗者現身接種已解凍的疫苗、疫苗過期、或醫護人員無法順利將疫苗從安瓶中取出。

阿拉米達縣發言人巴拉姆（Neetu Balram）表示，加州衛生廳提供的數據沒有細分跨縣疫苗接種單位浪費的疫苗數量，如凱瑟醫院（Kaiser）、加大系統、沙特醫療（ Sutter），阿拉米達縣浪費的疫苗大部分是這些單位浪費的。巴拉姆指出，截至2日，阿縣丟棄的疫苗總數僅1699劑，包括直接分配給當地衛生管轄區的120劑。

巴拉姆說：「隨著疫苗供應量增加，需求量減少，我們的整體接種策略改為，在人們所在地和在他們準備好接種的時間為他們注射疫苗。我們會繼續盡最大可能避免浪費疫苗，並與在現場有立即可用疫苗的重要性之間取得平衡。」

此外，加州疫苗浪費率最高的是杜拉瑞縣（Tulare）和莫達克縣（Modoc），兩縣都超過0.5%，但實際數量遠低於其他縣，分別只有2380劑和41劑。一劑疫苗都沒有浪費的有卡拉維斯縣（Calaveras ）和瑪利波薩縣（Mariposa）。

疫苗 加州 灣區

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