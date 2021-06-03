加州新冠死亡人數 多達數千人恐未計入

加州新冠死亡人數有被低估之嫌。(美聯社)

加州 新冠死亡人數可能遠高於目前顯示的數字，有多達數千人因新冠死亡未被計入，背後隱藏其他原因。一項新的研究指出，這些未被納入的死亡人數，特別集中在加州某些地區。

波士頓大學與賓州大學的研究人員計算2020年美國 每個縣的死亡人數，與非疫情 年份進行比較。使用2011至2019年歷史死亡率數據，估算2020年預估死亡人數。流行病學家將預估死亡人數與實際死人數之間的差異，稱為「超出死亡人數」。2020年加州有42個縣死亡人數高於非疫情年份的預估水平。其中，有29個縣的超出死亡人數，並未歸類在新冠，包括14個加州人口最多的縣。

研究人員將未納入新冠的超出死亡人數稱為「剩餘死亡人數」(residual deaths)。在洛杉磯縣，2020年超出死亡人數中，有27%是剩餘死亡人數。阿拉米達縣有37%超出死亡人數是剩餘死亡人數。波士頓大學公衛學院教授斯托克斯(Andrew Stokes)表示，這代表著阿縣有隱藏數百位新冠死亡人數未納入官方統計數據。

「美國醫藥學會」期刊(American Medical Association)4月份發布研究指出，全加州約有32%超出死亡人數是剩餘死亡人數。這個比率高於全美28%。舊金山加大流行病與生物統計學系主任賓比斯─多明哥(Kirsten Bibbins-Domingo)表示，這不是學術界小事，因為數字相當大。

部分剩餘死亡人數可能與疫情有關，例如在疫情期間，醫院不堪負荷與個人較不願親自就醫，導致藥物過量或降低醫療標準等。蒙多西諾縣(Mendocino County)發言人艾姆斯(Laura Arms)表示，以蒙縣為例，剩餘超出死亡率為每1000人有1.4人，是所有被研究分析的縣中最高的，死亡人數增加因素包括心臟病、糖尿病、自殺與流感肺炎。在舊金山，有高達50%超出死人率並未納入新冠，顯然與藥物過量死亡升高有關。

賓比斯-多明哥指出，深入研究剩餘死亡人數很重要，主因是超出死亡人數似乎集中在受到新冠重創的族群。其次，剩餘死亡人數規模，可能代表著加州基於不正確統計數字而判別重啟層級系統，錯誤數據可能導致一個縣過早重新開放，該地可能仍存在大量病毒。斯托克斯表示，更準確的死亡人數，可幫助個人做出有關病毒的決定，促使民眾採取更符合公共衛生指南的方式行動，並接種疫苗。