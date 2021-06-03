勞動力萎縮 馬連縣勞工短缺 影響經濟復甦

馬連縣勞工短缺影響經濟發展。圖為通往馬連縣的列治文大橋。(Getty Images)

像全國其他地區的企業一樣，可用工人的短缺阻礙了馬連的企業從疫情 引起的經濟衰退中逐步得到恢復。馬連經濟論壇的首席執行官布萊克利（Mike Blakeley）在5月份的簡報會上說：「目前的趨勢是，雇主將繼續努力招聘，而一些勞動力則坐在一邊，靜伺進入市場的合適時機。

聖拉菲商會的首席執行官韋伯斯特（San Rafael）說，「雇主們正在一邊爭相填補新職位，一邊努力維持在職員工。」「在許多部門，工人們還不能百分之百地放心回來工作」，韋伯斯特說。「疫情還令許多員工重新評估他們過去的工作，他們有的決定改變職業，有的因個人原因搬了家」。這種情形，全國都一樣。

Nelson招聘公司的馬連業務發展經理蓋勒（Debi Geller）說，該縣 「失去了很大比例的勞動力」。「我覺得很多人做了退出決定，不再繼續之前一直從事的工作。」蓋勒說，「一些人離開馬連，搬到其他生活成本低的地方。因此對於完全相同的勞力和技能組合，雇主們不得不支付比疫情之前更高的費用」。

經濟學家伊勒（Robert Eyler）說，從馬連的情況看，可能有其他因素在起作用。他說，有證據表明，馬連勞動力的總數在萎縮，原因可能是北加州 的高生活成本和該地區最近的一系列破壞性火災，及其伴隨的空氣汙染 。此外，失業救濟金使人們不急於找工作，馬連州的許多青少年屬於富裕家庭，沒有感覺到工作的壓力，這又把很大一部分勞動力排除在外。另外，還有一些人對重返工作崗位的健康後果仍然非常緊張。

縣議員康諾利（Damon Connolly）說，馬連縣正在尋求聯邦資金來制定一個 「經濟活力戰略計畫」，以解決長期以來的難題，如 「可靠和可負擔的兒童護理、可負擔的勞動力住房、寬帶接入、交通和馬連勞動力的老齡化」。

此外，北部灣領導委員會的首席執行官穆雷（Cynthia Murray）認為，為吸引多樣化勞動力，馬連的雇主還可以提供一些好處來吸引工人，如更高的工資，更多的遠程工作及增加福利。雇主還可以考慮雇用那些缺乏必要技能的人，對他們進行在職培訓，或在工作地點提供托兒服務。穆雷還表示，需要做更多的工作來幫助女性重返勞動力市場。