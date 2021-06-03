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勞動力萎縮 馬連縣勞工短缺 影響經濟復甦

編譯組／馬連縣電
馬連縣勞工短缺影響經濟發展。圖為通往馬連縣的列治文大橋。(Getty Images)
馬連縣勞工短缺影響經濟發展。圖為通往馬連縣的列治文大橋。(Getty Images)

像全國其他地區的企業一樣，可用工人的短缺阻礙了馬連的企業從疫情引起的經濟衰退中逐步得到恢復。馬連經濟論壇的首席執行官布萊克利（Mike Blakeley）在5月份的簡報會上說：「目前的趨勢是，雇主將繼續努力招聘，而一些勞動力則坐在一邊，靜伺進入市場的合適時機。

聖拉菲商會的首席執行官韋伯斯特（San Rafael）說，「雇主們正在一邊爭相填補新職位，一邊努力維持在職員工。」「在許多部門，工人們還不能百分之百地放心回來工作」，韋伯斯特說。「疫情還令許多員工重新評估他們過去的工作，他們有的決定改變職業，有的因個人原因搬了家」。這種情形，全國都一樣。

Nelson招聘公司的馬連業務發展經理蓋勒（Debi Geller）說，該縣 「失去了很大比例的勞動力」。「我覺得很多人做了退出決定，不再繼續之前一直從事的工作。」蓋勒說，「一些人離開馬連，搬到其他生活成本低的地方。因此對於完全相同的勞力和技能組合，雇主們不得不支付比疫情之前更高的費用」。

經濟學家伊勒（Robert Eyler）說，從馬連的情況看，可能有其他因素在起作用。他說，有證據表明，馬連勞動力的總數在萎縮，原因可能是北加州的高生活成本和該地區最近的一系列破壞性火災，及其伴隨的空氣汙染。此外，失業救濟金使人們不急於找工作，馬連州的許多青少年屬於富裕家庭，沒有感覺到工作的壓力，這又把很大一部分勞動力排除在外。另外，還有一些人對重返工作崗位的健康後果仍然非常緊張。

縣議員康諾利（Damon Connolly）說，馬連縣正在尋求聯邦資金來制定一個 「經濟活力戰略計畫」，以解決長期以來的難題，如 「可靠和可負擔的兒童護理、可負擔的勞動力住房、寬帶接入、交通和馬連勞動力的老齡化」。

此外，北部灣領導委員會的首席執行官穆雷（Cynthia Murray）認為，為吸引多樣化勞動力，馬連的雇主還可以提供一些好處來吸引工人，如更高的工資，更多的遠程工作及增加福利。雇主還可以考慮雇用那些缺乏必要技能的人，對他們進行在職培訓，或在工作地點提供托兒服務。穆雷還表示，需要做更多的工作來幫助女性重返勞動力市場。

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