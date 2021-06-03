馬連縣房市火熱 4月獨棟房屋中價位161萬

根據馬連縣估值辦公室最新數據，3月份獨棟房屋中位數價格為162.3萬元，比去年3月份上漲18%，也比今年2月份房屋中價位高出9萬2700元。而馬連縣4月份獨棟房屋中價位，據「加州房地產 經紀人協會」公布最新資料顯示，為161萬元，比去年同期增長18%。

根據馬連縣府數據，馬連縣公寓與連棟房屋市場3月份房屋中價位為73萬7500元，比2月份上漲11%，也比去年3月增長9%。在馬連縣高端房市，貝維迪3月份賣出4間最高價獨棟房屋的中價位為510萬元。蒂布倫賣出16間最高價獨棟屋的中價位接近350萬元。柯德麥迪拉與蒂布倫公寓或連棟房屋中價位也達七位數，其中一間在貝維迪更售出220萬元高價。

在房屋銷售數量方面，馬連縣紀錄3月份共銷售256間獨棟屋，比2月份162棟售屋增加，也多於去年3月售出146棟房的數量。馬連縣今年3月售出76間公寓或連棟房屋，分別高於2月份的71間與去年同期的51間。馬連房地產經紀人協會會長楊格林(Cathy Youngling)表示，這是一個競爭的市場，但可望見到有更多房屋上市，協助達到房市庫存所需。

加州房地產經紀人協會最新報告，灣區 9個縣4月份獨棟房屋中價位為132萬8440元，比去年4月上漲36%。4月份房屋銷售量比3月增長25%、比2020年4月增加101%。加州全州範圍內，4月份房屋中價位為81萬3980元，打破3月份創下房屋中價位75萬8990元紀錄。加州4月份房屋中價位也比去年同期高出34.2%。