于君慧Triton美術館展覽延至6月6日 閉幕式補慶祝

于君慧在Triton美術館展覽舉辦水墨畫展---詩思禪意。（于君慧提供）

灣區 畫家于君慧，去年10月起在Triton美術館 （Triton Museum of Art）舉辦水墨畫展---詩思禪意。由於疫情 的關係，美術館中間閉館了數個月，重新開放後，水墨畫展期延期至6月6日為止。于君慧也將於當日中午閉幕時補辦儀式，慶祝展出。

于君慧字竹君，別署師造化齋主。她畢業於台灣大學畢業、密蘇里大學碩士，先後受教於黄君璧、黄磊生、江兆申、侯北人、劉平衡、傅狷夫、曹仲英、林雲等老師。于君慧也曾任教於聖荷西市立大學藝術系約十年的時間，現在於太平洋藝術聯盟授課。

硅谷亞洲藝術中心副館長徐心如介紹，于君慧是灣區知名畫家，原本藝術家在美術館展出時，通常都是在開幕時舉辦慶祝活動。但去年開幕當時疫情緊俏，沒有舉辦儀式。因此才改在閉幕時補辦，希望喜好藝術者能前往欣賞、同慶。

徐心如指出，于君慧作畫堅持着重「氣韻」與「意境」，強調以「書法」入畫，以「逸」為追求目標。她力師造化，寫畫人生，在對「人生」和「靈性」的探索上，以「內在修持」為契機，融筆墨、禪意、詩情、感性、趣味於畫中。于君慧秉其對「畫在畫外」之領悟，作品開啟了一個新的層面。近年來，于君慧在潑彩畫上用力最深，創出鮮明個人風格，但又不止步於此，仍在不斷探索，突破自我。

Triton美術館地址：1505 Warburton Ave, Santa Clara, CA 95050。電話：(408) 247-2438。