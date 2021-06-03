葉至誠憶莊人川 慈祥謙虛樂助後輩 不吝分享經驗

葉至誠（右二）回憶，莊人川（中）慈祥謙虛，樂於幫助後輩。（葉至誠提供）

宏碁 集團元老級高階主管、知名創投莊人川，今年5月25日在西雅圖過世，享壽73歲。消息傳來，許多曾與莊人川有接觸的科技人都相當感傷。舊金山台北經濟文化辦事處科技組長葉至誠指出，莊人川輩份高、過去成就也傲人，但他的個情慈祥謙虛，對晚輩也非常客氣，令人敬佩。

莊人川晚年罹癌。親人在訃聞中指出，莊人川早年是優秀的學生，中年和晚年是一位成功的企業家和創投家，幫助了許多創業的年輕人，「他是一位慷慨和體貼的丈夫，兄長和親家，他喜歡旅遊，對攝影有濃厚的興趣。」

莊人川早年跟隨宏碁集團的施振榮，後來到美國負責宏碁在北美的業務，之後再轉為創投。葉至誠指出，原先莊人川的創投公司就在科技組的樓上，大家互動機會不少。2015年時「矽谷台灣 天使群」（SVT Angels）成立，莊人川也應邀加入，「他的輩份比較大，我們在協調事情時如果有意見相左的時候，常會請他出來（幫忙）。」

葉至誠表示，莊人川慈祥謙虛，儘管過往豐功偉業不少，但對待後進非常客氣。平時莊人川的話不多，但如果年輕人有問題向他請益，向來都是知無不言。印象最深的是2019年2月時，科技組安排創投家與台灣來的新創團隊座談，當時邀請莊人川到場分享自身經驗。莊人川向與會者提醒，新創失敗是很正常的事情，但有的人可以在東山再起，有些人卻很難有第二次的機會，差距其實就在於「失敗後的收尾」。

莊人川進一步解釋，有些人碰上失敗後，是兩手一攤不了了之，爛攤子留給投資 人處理。但是也有人很負責任，堅持到最後漂亮的結束，「這些動作在投資人眼中都看得很清楚。所以，下次如果還有別的機會，例如有其他公司有需要有CEO或者其他職位，創投可能就會想找過去有好印象的創業家。或者，碰上創業家又需要募資的時候，創投就可能再一次合作。」