VTA槍擊案 槍手頭部多處槍傷 驗屍官：是自殺

聖他克拉拉縣驗屍官公布卡西迪的驗屍報告。（網路圖片）

位於聖荷西 的聖他克拉拉谷交通局（VTA）輕軌電車停放站在上個月26日早晨發生重大槍擊 案，造成九名交通局員工冤死槍下，行凶的槍手是57歲的VTA維修員工卡西迪（Samuel Cassidy）。聖他克拉拉縣法醫驗屍官辦公室指出，法醫對於卡西迪的驗屍已經完成，他的死因是「頭部多處槍傷」，死亡方式是「自殺」。

依照目前的資訊指出，卡西迪是在5月26日上午約6時許背著一個帆布包到達輕軌電車的停放站，帆布包裡裝有三把半自動手槍和32個大容量彈匣。卡西迪開槍的確切時間目前還在確定中，但911勤務指揮中心接到的第一通報案電話是在上午6時34分撥出。

聖他克拉拉縣驗屍官指出，驗屍結論是死亡方式為自殺，死因是頭部多處槍傷，「雖然很少見，但這種情況可能發生在自殺中。在自殺的情況下，頭部的第一槍可能不會立即致命。法醫驗屍官辦公室在徹底調查犯罪現場和驗屍之後，歸結出死亡原因和死亡方式。」

目前還沒有公佈卡西迪開槍的動機。而聖他克拉拉谷交通局的輕軌服務，目前也是無限期暫停，直到另行通知為止。同時，由於人員配備的限制，聖他克拉拉谷交通局也將停止部分巴士轉接服務。交通局呼籲民眾，可以致電交通局408-321-2300或上VTA網站vta.org了解最新資訊。