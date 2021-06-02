Theranos詐騙案 荷姆斯律師問卷篩檢陪審員 檢轟極具攻擊性

Theranos創辦人荷姆斯律師團隊提出一份檢方稱為「極具攻擊性」的陪審團問卷。（電視新聞截）

檢方嚴辭譴責，Theranos創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）律師要求法院使用一份冗長的陪審團問卷，篩檢 出可能帶有偏見的陪審員，是「極具攻擊性」的行為。

上周提交給法院的荷姆斯詐騙 案文件最近公開，荷姆斯律師團隊在文件中引用「大量」且「多樣」的新聞報導，包括數十份報章雜誌、即將播出的電視影集和電影、書籍、紀錄片，及可追溯到2015年的評論文章，來證明荷姆斯獲得公正陪審團和公平審判的權利受到威脅。

荷姆斯律師在文件中說：「無數媒體對本案做出報導，這些報導可能影響來自各行業的陪審員。」辯方律師還稱，這些報導「絕大部分都是負面報導」，經常以和荷姆斯詐騙罪名有直接關係的嘲諷和煽動性言詞談論荷姆斯，包括用「詐騙犯」、「老千」、「丟人的Theranos創辦人」、「憤怒的精神病患者」等字眼稱呼荷姆斯，還提供在審前程序中出現、但不允許提交給陪審團的訊息。

荷姆斯律師團隊提出一份長達41頁的問卷，要求法院用此問卷篩檢出任何可能受到荷姆斯或共同被告波瓦尼（Sunny Balwani）負面報導影響觀點的陪審員。辯方律師表示，這份問卷比一般問卷觸及的層面更廣，但鑑於此案的情況，這是必要的。辯方律師說：「問卷大部分是常規性問題，但在媒體報導和持續的新冠疫情 方面，顯然需要進行一些特殊調查。」

聖荷西聯邦檢察官認為，辯方律師提出的問卷與一般陪審團問卷有很大的不同。檢方說：「只是為了確定幾個特殊問題，這份問卷的陣仗也未免太大，以不必要的追根究底、不斷重複等極具攻擊性的方式追問，大大超過選擇公平公正陪審團所需要的程度。」

荷姆斯律師團隊提出的問卷一共有112道問題，相對政府提出的問卷只有9頁，共51道問題。政府問卷第19題問道：「您是否聽過或讀過關於本案的任何訊息？」接著是：「您聽過或讀過的本案訊息是否會影響您對本案或被告的事實判斷？」政府還提議詢問準陪審員是否對荷姆斯、波瓦尼或Theranos有強烈的情緒或觀點。

司法部表示，因為疫情和程序問題已延後審判三次的荷姆斯訴訟案，訂於8月31日開審，荷姆斯面對最高20年刑期和275萬元罰款，以及必須償還投資人資金的可能。