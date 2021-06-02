聖縣大規模疫苗中心 提供免預約接種

芬斯特謝柏鼓勵民眾接種疫苗。（記者陳程威╱攝影）

新冠疫情 爆發超過一年，隨著變種病毒在灣區的出現以及傳播，施打疫苗 已經成為了控制疫情，並且安全進行重新開放的重要手段。聖他克拉拉縣衛生部門6月1日表示，將繼續為聖縣所有12歲以上民眾免費提供新冠疫苗，同時全縣境內的大部分疫苗接種點都將提供免預約疫苗接種服務；截止1日，聖縣12歲及12歲以上的民眾中，超過76%的人接種了至少一劑COVID-19疫疫苗，有超過100萬人（過63%）完成了疫苗接種。

聖縣的絕大多數大規模疫苗接種點都將提供免預約的疫苗接種服務，包括吉爾洛高中、Eastridge Mall、聖縣市集（ Fairgrounds Expo Hall）、Emmanuel Baptist Church和山景城社區中心，都將提供免預約的疫苗接種服務。

為了提高年輕人的疫苗施打率，聖縣將在多個教育機構開設臨時疫苗接種中心，包括2日的聖荷西 州立大學、聖他克拉拉大學、Crittenden中學山景城學校。3日也將在Downtown College Prep，以及4日在聖荷西的August Boeger中學。

聖他克拉拉縣新冠肺炎檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，要走出疫情，必須要讓社區內每一個符合疫苗接種條件的人都接種疫苗。「事實十分清楚，隨著疫苗接種人數的增加，新冠病例數不斷下降。」他呼籲民眾能夠鼓勵親朋好友進行疫苗接種。

在聖他克拉拉縣，12至17歲的青少年必須要提供父母或法定監護人簽署的知情同意書才能進行疫苗接種。針對華人社區內部存在的對於疫苗的疑問，聖縣衛生部門也於2日下午4-7時舉行「 醫生，我有疑問」的電話解惑活動，將有包括講中文等多種語言的醫生在活動現場接聽電話，解答民眾的疑問。

紐森州長之前公布的疫苗樂透計畫，將為所有新接種疫苗的加州民眾提供每人50元的購物禮金，民眾也將有機會獲得高達150萬元的樂透抽獎機會。