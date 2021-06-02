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佛利蒙首位亞裔市長 高敘加角逐加州參議員

記者李榮／灣區報導
高敘加將參選加州參議員。（記者李榮／攝影）
高敘加將參選加州參議員。（記者李榮／攝影）

佛利蒙市長、去年底剛順利高票連任的高敘加（Lily Mei）6月1日拋出震撼彈，宣布她將參選加州參議院第10選區的席位。高敘加是佛利蒙65年市政歷史上首位女性市長，也是佛利蒙首位亞裔市長，她的參選的動作備受關注。

加州參議院第10區席位目前是2014年當選的知名政治人物維考斯基（Bob Wieckowski）的席次。依照加州參議會的規定，參議員任期最多可長達12年。維考斯基等於是提早四年決定離任。

高敘加在被本報問到參選加州參議員的原因時指出，維考斯基將離任，而目前參議會40席中，又沒有亞洲女性的女參議員，因此她認為「這是一個天時、地利、人和的機會」。如果勝選的話，在第10區參議員的位置上不只能代表佛利蒙，還能代表整個加州為民眾爭取權益，「作為州參議員，我將利用我的大膽創新和經過驗證的成果，解決無家可歸者危機，並且創造就業機會，同時建立可負擔住房。另外，還會為所有加州人提供安全和健康的學校。」

她強調，自己擔任佛利蒙市市長時，有效領導政府並解決許多市政問題。例如，在佛利蒙建立遊民導航中心提供過渡性的住房，安置無家可歸者，並提供心理健康服務與工作安排。

高敘加指出，該州參議員位置是在2022年即將空缺的席位。目前她已經得到了聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）以及選區內許多市長和領袖的支持。第10選區從卡斯楚谷（Castro Valley）一直向南接往矽谷。依據今年人口普查結果後還可能重新畫分。

高敘加的父母來自台灣。她於2008年首次參選，當選佛利蒙聯合學區委員，2012年當選連任。2014年轉戰市議會，成功當選佛利蒙市議員。2016年當選佛利蒙市長，成為灣區第四大城佛利蒙的首位華裔市長。

依照目前的規畫，高敘加將帶職參選。

加州 參議員 參議院

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