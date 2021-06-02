談台灣疫苗爭議 藍綠台僑看法不同

李漢文呼籲，台灣人應該是同島一命，齊心抗議。（記者李榮／攝影）

台灣 近來新冠肺炎疫情升溫，疫苗 被視為阻斷傳播的最重要工具，但也引發爭議；雖然都是希望台灣更好、期待早日擺脫疫情，但灣區藍綠台僑對政府的疫苗計畫也有不同看法。

「講明白一點，台灣的疫苗是美國協助研發試驗，直接講台灣疫苗就是美國疫苗。」僑務委員李文雄認為，疫苗的爭議其實是政治口水，「台灣某些政黨整天積極到不正常地推銷中國 疫苗，然後極度抹黑政府不顧人民死活，並稱中國疫苗有現貨可到手。可是稍有醫療常識的人都知道，疫苗廠都是接訂單再生產，畢竟疫苗保存不易，有效期短，需冷鏈運輸同時，疫苗廠只接各國中央政府的訂單。」

李文雄指出，藍營這幾天重演10多年前扼殺台灣生技產業的手法，抹黑台灣高端的疫苗，「中國最不願看到的就是台灣生技產業快速發展。要清楚一個事實：高端的疫苗研發是和莫德納系出同門。這背後意涵很淸楚了，疫苗之亂背後就是政治，政治背後就是中國。中國意圖讓台灣買不到疫苗，台灣生產不出疫苗，只有靠中國，可是台灣民調顯示僅有1.3％願受中國疫苗。」

僑務委員李漢文表示，中央政府向莫德納藥廠訂購了500萬劑疫苗，第一批的15萬劑已到台灣，由衛福部開始進行分配，6月初登場施打，其他的400多萬劑也將陸續抵達。另外，6月還有從日本支援200萬劑的AZ疫苗由原廠送到到台灣。民眾無需慌亂，不要隨著某些媒體的煽動報導而起舞。

她表示，台灣國產疫苗已經完成第二期的臨床實驗，世界衛生組織在專家視訊會議中提出「免三期的替代方案」新指引，獲得歐盟和南韓的支持。並且因為這一新指引，也讓高端躋身前20名的排行榜內。世界衛生組織的新指引將加速將台灣國產疫苗的國際認證。7、8月國產疫苗將在台灣廣泛施打。

「請問那些謾罵政府衛福部的立委諸公和電視名嘴們，在這次疫情還沒有爆發前，有誰在罵政府購買疫苗太少、或接種太慢嗎？沒有啊！當初AZ疫苗運到，大多數的人還不想打，僅少數醫護人員打了疫苗。如果當初衛福部買了千百萬劑疫苗，是不是早就會因為願意施打疫苗的人不多而導致疫苗過期遭到丟棄？」李漢文提醒，台灣同島一命，海外僑胞也要同心，團結抗疫戰勝新冠病毒，不要政治鬥爭。

國民黨直一分部委員沈慧則認為，台灣一向自豪防疫世界第一，現在卻爆發嚴重疫情，令人吃驚。除去追根溯源之外，如何控制疫情，找出因應之道更是當務之急，「首先衛福部要讓民眾了解疫情的真實情況，而不是不普篩、隱瞞疫情。其次應該降低篩檢費用。美國篩檢是免費，方便又快速。台灣新冠肺炎自費篩檢費用5000到7000元台幣，超出民眾能夠承受的範圍。民眾不篩檢就無法測出真實的確診數據。」

她表示，防疫最重要的一環是注射疫苗。台灣的疫苗接種率目前仍然處於低水平，距離國際公認的群體免疫底線相差甚遠。台灣疫苗嚴重短缺，雖然已向美國莫德納採購500多萬劑新冠疫苗，但首批15萬劑連第一線的醫務人員都不能滿足。中國大陸當局早前指願意為台灣提供上海復星代理的德國BioNTech疫苗，但卻有人批評這種做法是統戰操作，「人命關天，希望政府以老百姓的性命為考量，不要意識形態掛帥。沒有疫苗防疫，死的是台灣人！」