屋崙擬允住宅建微型房出租 提案估最快夏天通過

屋崙此前就建造過微型房，供遊民居住。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長薛麗比、市議員卡爾布（Dan Kalb）等人6月1日在線上記者會上宣布，將鬆綁和更新屋崙規畫和建設法規，在符合某些健康和安全標準的情況下，允許在私人土地上停放房車，或停放建設裝有輪子的微型房屋（tiny homes）。允許在所有許可住宅使用的規畫分區中，使用移動房屋和已製造好的房屋（manufactured homes）。此舉相當於讓房東 可出租空地停放房車，或在後院建造微型房出租。

此外，屋崙還將為高效住宅單元制定密度和開放空間規定。為模塊化建築設定高度規定。薛麗比、市議員卡爾布和盛滔（Sheng Thao）聯合提出條例草案，將在2日提交給規畫委員會，最快也要在今年夏天通過市議會投票。

屋崙市長薛麗比、市議員卡爾布（Dan Kalb）等人1日在線上記者會上宣布，將鬆綁和更新屋崙規畫和建設法規。（記者劉先進／截圖）

★10年來 房屋建設成本增加1倍多

線上記者會播放的一段視頻介紹說，更新法規，是將潛在的微型住宅合法化。這樣的房子既安全又負擔得起。園丁、三輪車司機、木匠、機械師、社會工作者和教師等中產階級，都能住得起微型房屋。新法規和其他住房策略多管齊下，將創造創造歷史的大量可選擇的新住房單元。

薛麗比說，住房短缺、建築成本高企等因素，導致灣區 的住房危機。過去十年，灣區建設成本上升了119%。對於收入在中位數的家庭來說，灣區72%的房子難以負擔。對於賺取最低工資的人來說，灣區所有的房子都負擔不起。要解決住房危機，保護、保存和建造更多房屋。目前能看到不少創新，比如在建造房屋的方式上更快速、成本更低，人們選擇新的生活方式（如在房車中居住）。

在過去的兩年中，屋崙研究了建築的新趨勢，發現過時的地區規畫和建設法規，阻礙了建房效率，不能滿足加快建設住房的需要，難以降低成本。屋崙建築創新和擴大住房選擇的條例是全面更新城市法規，以促進更多的靈活性和驅逐，幫助屋崙更快的建造可負擔住房。「雖然以更低廉的價格建房，但我們沒有損害房屋品質、健康和安全。此次公布的新條例，只適用於私人財產，不影響公共財產上如何處理。」

★盼微型屋出租 增大住房供應量

卡爾布表示，緩解住房危機需從多個措施著手，但也要有力推進單項措施。新條例取消了屋崙現有的對新的移動房屋和預製房屋的禁令，為較小的高效住宅單元創造靈活的規則。條例允許業主在私人財產上以安全和健康的方式居住在房車、移動房屋、微型房。住客同樣受到尊重。希望業主願意出租這些小型或移動房屋，增大住房供應量。

市長辦公室住房安全政策主任拉內萊迪（Darin Ranelletti）說，新條例規定的微型房或房車等住宅，都要遵守規定，配備垃圾收集服務。如果現場只有一輛房車，可使用離網能源（off grid alternative）選項，如太陽能或風力發電。租戶可使用私人房東的廚房、浴室。若現場有數輛房車或其他微型房，須連接城市的供水和污水處理系統，方便列為居住者提供體面的生活環境，也能保護公眾和環境的健康和安全。

拉內萊迪說，市府在和消防局密切協調，希望檢查新建的微型屋或停放的房車，確保符合加州消防安全法規。