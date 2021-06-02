舊金山延長房客保護法通過 欠租客暫免驅逐

舊金山租客維權組織抗議逼遷。(Getty Images)

如果舊金山 市議員潘正義(Dean Preston)日前提出的延長房客保護辦法獲得議會通過，舊金山欠租金 房客將可暫時免於即將來臨的強迫驅逐命運。

加州州法規定，由於新冠瘟疫衝擊，欠繳租金房客疫情 間可在繳納25%租金條件下，暫免驅逐命運，可是這項保護房客法案即將在6月30日失效。在這種情況下，房客與提倡保護房客人士擔心即將來臨的所謂「驅逐懸崖」(eviction cliff)。

根據潘正義上周二所提出的法案，舊金山房客在今年年底之前，可繼續只繳付25%租金。州議會SB 91法案到期失效後，地方政府將可逕行推動各自暫停驅逐房客法案。

舊金山市長布里德已下令延期緊急暫停驅逐辦法。舊金山市議會全數無異議通過，將根據市長指令草擬相關法案。市議會上周二通過將非過失驅逐法延長到今年9月。所謂非過失驅逐法包括房東遷入或者房屋整修等。

潘正義說，在新冠疫情影響下，許多民眾處於困境，必須不斷掙扎，現在疫情緩和下來，這些民眾剛準備重新開始。現在最重要的是盡快取得補助款，另外在這個轉變過程中，不要增加民眾更多精神壓力。

潘正義所提法案主要目的是房租補助款發送給房東過程中，盡量讓房客免遭驅逐。潘正義中，其中一個辦法是緊急法案，可是一般緊急法案有效期只有60天。他所提出的法案如得到議會同意，可將房客保護期延長到年底。

去年新冠疫情爆發前六個月，舊金山房客所欠租金估計累積到8100萬元到1億9600萬元。可是民眾從州府取得房租救濟金過程過於緩慢，而且申請過程充滿障礙。

舊金山房客克魯茲(Elena Cruz)失業許久。她經由州府相關機構申請房租救濟，可是至今尚未收到任何通知。克魯茲上周收到房東通知，要她立刻繳付所欠1萬8000元租金，否則必須立刻遷出。克魯茲已在同一公寓居住18年。舊金山住屋權利委員會代表詹德雷斯(Maria Jandres)說，克魯茲收到房東通知後，身心衝擊很大。

舊金山市長布里德上周一表示，從29日開始，舊金山緊急租金援助計畫將開始接受有需求民眾申請。市長辦公室住屋與社區發展部門(Housing and CommunityDevelopment)將開始發放聯邦房租救濟金。