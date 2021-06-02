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阿拉米達縣「家居鑰匙」計畫 幫600人安家

記者劉先進／屋崙報導
阿縣家居鑰匙計畫，幫助不少人定居。（記者劉先進／攝影）
阿縣家居鑰匙計畫，幫助不少人定居。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣遊民關懷和協調辦公室（OHCC）宣布，在過去的一年，有600多人通過「家居鑰匙」計畫（Project Roomkey hotel program）搬進穩定住房入住。

州長紐森於2020年3月在阿拉米達縣啟動了首批兩個「家居鑰匙」酒店。在州、地方和聯邦資金的資助下，計畫為遊民和接觸新冠疫情的個人，以及65歲以上遊民或處於高風險的居民提供了隔離和檢疫地點。計畫核心是，首先實施安全地帶行動，幫助正在經歷無家可歸的老年人。第二是「舒適行動」，重點幫助新冠病毒檢測呈陽性、出現症狀或接觸過病毒的遊民。透過舒適行動得到援助的人能暫時住在屋崙的Comfort Inn，Quality Inn和Inn酒店，接受疫情隔離。利用安全地帶行動安置的居民則住在當地的七家酒店、拖車和其他場所。

疫情期間，阿縣醫療保健服務機構（HCSA）和社會服務機構（SSA）組成的團隊已幫助超過3000名居民，有的居民在隔離場所，有的於新冠併發症風險最高的場所。阿縣「家居鑰匙」計畫幫助超過66%的高危疫情人群，從臨時安置住所過渡到更穩定的住房。

阿縣的例子說，有位一年多的老年遊民，在縣內沒有親戚，英語能力有限。在Safer Ground酒店住宿期間，老人能夠與醫生取得聯繫，接受了雙眼白內障手術，並獲得了額外的家庭支持服務。目前老人雙眼痊癒，重新找到了住房。一位懷孕的居民，此前從未接受過產前護理，在工作人員的幫助下，找到需要的醫生和醫療服務。她最近重新安置，並生下孩子。

阿拉米達縣遊民關懷和協調辦公室總監阿伯特（Kerry Abbott）說，「家居鑰匙」計畫作為臨時的家，幫助遊民在疫情中保護自己。許多弱勢居民，無論是老年人、孕婦、移民還是那些受疫情影響的市民，都找到安全的住所，並最終有了家。

阿縣遊民關懷和協調辦公室的努力才剛剛開始。通過州政府的「家居鑰匙」計畫，並與總務局和社區發展局合作，該縣現在已經購買了Comfort Inn酒店和Days Hotel酒店，將在兩年內改建為永久支持性住房。屋崙市也參與計畫，並購買另外173個單位的住房給遊民。

阿縣遊民關懷和協調辦公室表示，將繼續與業主建立夥伴關係，以結束遊民現象。雖然酒店和汽車旅館的臨時住房提供了短期的喘息之機，但阿縣將繼續努力尋找安全和穩定的長期住房解決方案。有興趣租賃住房的業主可以聯繫[email protected]，或致電510-777-2100。

屋崙一家居鑰匙計畫的住房內部情況。（記者劉先進／攝影）
屋崙一家居鑰匙計畫的住房內部情況。（記者劉先進／攝影）

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