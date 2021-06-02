屋崙：法規鬆綁 或可降低市價房成本

屋崙市長辦公室住房安全政策主任拉內萊迪（Darin Ranelletti）樂觀預測，隨著屋崙住房建設法規鬆綁，或許能在遠期降低建設住房尤其是可負擔房的成本。（記者劉先進／截圖）

屋崙 市長薛麗比和市長辦公室住房安全政策主任拉內萊迪（Darin Ranelletti）在記者會上樂觀預測，隨著屋崙住房建設法規鬆綁，更多微型屋或移動屋出現，或許能在遠期降低建設市價住房尤其是可負擔房的成本。

薛麗比說，參觀模塊化建房公司Factory OS得知，該公司可以用常規建築房屋一半的時間完工，成本只有常規房屋的70%。「屋崙條例將做的是適應模組化單元的不同型號和厚度，允許這些住房享受基於傳統建築方法的高度限制。因此，在某些方面，法規將允許這些項目有可能比工廠最初的計畫高一層。」

薛麗比表示，新條例並非要建造更多的受保護的可負擔住房，而是通過創造所有這些不同類型的住房單位，以及允許建設微型屋，來創造更多的可負擔的市場價或受保護的住房。透過創新的方式來降低市價住房的成本。

過去十年，屋崙建房成本不斷上升。（記者劉先進／截圖）

拉內萊迪說，因為疫情 衝擊，建築材料供應鏈出現問題，成本攀升，價格也跟著提升。屋崙更新法規，能建設更多的微型屋或其他移動屋，但是否能整體上影響房屋價格，還要看新建房屋有多大規模，位於哪個地段。微型屋和移動屋的好處是，製造速度快，有些建築設施或物業能夠快速啟動建設。隨著地區規範模塊化住房和效率住宅單位，時間推移，將看到對房屋價格穩定或下降的影響。「在區域、美國和全球揀貨組市場背景下，考慮到疫情影響，租金如何變化，是上升還是下降，現在還是處於不確定時期。我們的希望是，將看到市場上有更多的住房選擇，滿足屋崙人的需求。」

拉內萊迪表示，相信類似的創新房屋建設舉措，能很快降低市場房屋的建設成本。「我們也看到越來越多的人，對使用創新的建築技術來建造有補貼的可負擔房感興趣。越來越多的模組化住房被建造為補貼性的、低收入 的可負擔住房。」