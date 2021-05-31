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國殤日 灣區氣溫將大幅飆高 恐破百度

編譯組／灣區30日電

灣區國殤日當天氣溫將大幅飆高。根據國家氣象局，北灣與東灣一些城市周一下午天氣將飆高到三位數。由於氣溫飆高，國家氣象局將於周一中午到晚上9時，對北灣與東灣，以及南灣一些城市發布高溫諮詢服務。蘇拉諾縣周一同一時間也將面臨高溫威脅。

另外由於社會重啟，交通頻繁，汽車排煙量大增，再加上高溫影響，灣區空氣品質管理局將於國殤日當天發出今年第一道空氣品質警告日 (Spare the Air Alert) 。

灣區空氣品質管理局發言人布羅本德 (Jack Broadbent) 說：「宣布空氣品質警告日情況下，民眾應當減少開車，或者尋找替代辦法，比方說走路、騎腳踏車、搭乘公共交通工具，或者盡量避免單人駕駛，盡量與人共乘一輛車，共同維持灣區健康的空氣。」

根據國家氣象局，灣區周一各城市將出現以下高溫：

• 克洛弗代爾 (Cloverdale) : 104度

• 聖塔羅莎 (Santa Rosa) : 101度

• 納巴 (Napa): 100度

• 聖拉菲 (San Rafael) : 95度

• 康柯德 （Concord) : 103度

• 利佛摩 (Livermore) : 102度

• 半月灣 (Half Moon Bay): 76度

• 舊金山：79度

• 聖荷西：95度

• 聖他克魯茲：86度

氣象局30日發推文警告說，國殤日當天，不但灣區各地將處於危險高溫，中谷與北加州地區將同樣陷入高溫威脅。專家勸導民眾高溫期間要多喝水，減少外出，注意寵物與小孩的安全。目前已有900萬民眾接獲高溫警告通知，以及因應高溫對策。

此外，由於加州今年雨季降雨量極低，草木乾枯，這種情況下再加上高溫威脅，極易引起野火。雖然如此，加州電網管理員表示，周末停電可能性不大。加州獨立操作系統(Independent System Operator，ISO) 發表聲明稱，將密切注意電網情況。

ISO指出，今年加州供電情形已大為改善，應當不會出現去年輪流停電現象。

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