油價飆7年來新高 加州全美第1貴

全美油價飆高。加州更是全美最高。 (本報檔案照片）

美國 汽車協會 (AAA) 表示，美國30日油價 創下七年以來新高，達到每加侖3.04元，比去年同期高出1.14元。油價高漲主要因為美國市場需求量大增，同時也受到「殖民油管」(Colonial Pipe) 遭駭客 襲擊影響。

全美疫情減緩，民眾紛紛開車上路到外地旅遊，刺激油價逐漸飆高。根據AAA每年國殤日周末預測，今年國殤日假期估計有3700萬美國民眾出門旅遊，出門旅遊民眾約有90%開車出遊，估計比去年國殤日周末開車出遊的人數高出60%。

根據AAA，加州30日平均油價為每加侖4.20元，高居全國各州之首。全國最低油價出現於德州、路易斯安那州，以及密西西比州，這些州平均油價約為每加侖2.71元。

美國去年油價受到居家避疫影響大幅跌落。隨著民眾接種疫苗，疫情大幅轉緩，民眾紛紛駕車出遊，汽油需求量大增，然供應趕不上需求，造成油價飆漲。

此外，東南部能源命脈「殖民油管」(Colonial Pipeline)5月7日被駭客「黑暗面」(DarkSide)攻擊，由於殖民油管供應東岸約45%的用油，因此受駭客攻擊後，導致數州油料短缺。原本預估國殤日假期才會漲破每加侖3元的油價，也因為這次的駭客攻擊事件提早漲到峰值以上。

另外油罐卡車 (tanker truck) 司機短缺，也衝擊到汽油市場。去年疫情間，由於汽油需求量低，許多油罐車司機沒有工作，紛紛退休，再加上卡車駕駛學校去年停辦，老員工退休，沒有新進員工頂替，造成油罐卡車司機短缺現象。根據全國油罐卡車組織，由於沒有足夠卡車司機，約有25%運輸汽油的油罐車無法啟動。