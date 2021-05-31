金山灣區國慶委員會主委 前僑務委員林美蓮接任

國慶委員會由林美蓮（右）正式接下主任委員一職。（記者李榮／攝影）

「金山灣區 中華民國國慶委員會」在僑教中心舉辦新舊任主任委員交接儀式，由於新冠肺炎疫情 的防疫規定尚未完全解除，當日是在停車場舉行會議與新舊任主委交接，駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪前往監交。今年前中華民國僑務委員林美蓮高票當選主任委員，在賴銘琪的見證下，從前主委王進德的手中接下印信，成為新一任的主委。

金山灣區中華民國國慶委員會從1978年成立以來，長期在灣區推動中華民國的國慶升旗、元旦升旗等活動。國慶委員會也參與巡遊、酒會、公演等，推動僑胞的愛國士氣，並向主流社會介紹台灣 。

除了處長賴銘琪，金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅都列席會議。閻樹榮表示，他來到灣區服務已經參加三次的國慶升旗活動，國慶委員會非常團結，總是群策群力、齊一心志替中華民國慶生。

他表示，相信國慶委員會在林美蓮的帶領之下會繼續辦好中華民國的慶典，而僑教中心也會繼續全力支持。

閻樹榮並指出，新冠肺炎疫情逐漸感受出結束的曙光，加州可能在六月中會全面解封。現在僑教中心已經有限度的開放，隨著解封，中心希望能回到「往日的榮景」，僑胞回到中心辦活動。

林美蓮表示，國慶委員會的所有委員與團體，同樣都是熱愛中華民國、熱愛台灣。去年因為疫情的關係、相聚不多，但在前主委王進德的帶領下，還是成功舉辦雙十國慶與元旦。她會繼續努力辦好國慶，並邀請勞苦功高的王進德擔任下一任的秘書長，做事仔細認真的呂玉貞擔任財務長。

如果疫情順利的話，今年依然會在聖他克拉拉縣府廣場舉辦升旗典禮。另，本年度國慶委員會也有新的團體會員，包括金山灣區空軍大鵬聯誼會，以及海外青年文化志工協會（FASCA）。