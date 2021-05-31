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還在學程式設計？現在卡車司機才好賺

編譯組／綜合電
加州卡車司機短缺，貨運公司提供多項福利搶人。（Getty Images）
加州卡車司機短缺，貨運公司提供多項福利搶人。（Getty Images）

艾奎爾（Roberto Aguirre）今年春季在卡車駕駛訓練班完成培訓課程，但在此之前就已有工作等著他，拿到證書後幾乎每天都有工作找上門。艾奎爾表示，他經常收到卡車公司人事部來電，詢問他是否需要工作，何時可以開始上班。

艾奎爾從卡車駕駛訓練班畢業的時間，正值加州各地卡車司機短缺的時候，貨運公司爭先恐後提供加薪、紅利和學費報銷等福利給新司機。卡車司機短缺影響了屋崙港和中谷各農場的營運，導致貨物運送時間延誤、農產品腐壞，商家將成本轉嫁給消費者。加州卡車協會（California Trucking Association）政府事務副會長紹爾（Eric Sauer）說：「這些情況讓人感到憂心。」

紹爾指出，今年收成季節比去年提早的南加州，農民已經處於貨運司機比去年少三成的窘境，他擔心，收成季節即將於6月到來的中谷地區，今年司機人數恐怕只會有去年的一半。

運輸業專家表示，卡車司機短缺的原因太多，是超過十年的時間累積出來的。運輸業多年來難以吸引年輕勞工，其中一個原因是年滿21歲的民眾才能申請商用卡車司機執照，這對高中剛畢業出來找工作的年輕人來說，並不可行。勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）數據顯示，商業卡車司機目前平均年齡為55歲。

此外，新冠疫情的爆發讓許多卡車司機萌生退休念頭，部分符合資格領取失業金或紓困金的司機也暫拒重回工作崗位，儘管加州能領到的失業金最多也只有艾奎爾周薪1500元的一半。

Roadmasters駕駛訓練學校總裁波爾（Brad Ball）說：「我不知道現在有哪些教育機構可以和駕駛訓練學校一樣，讓學生在四周內學得一技之長就業。」他表示，駕訓班的學費不會超過7000元，為了吸引新司機加入，貨運公司通常會為員工付清學生貸款。

剛從陸軍退伍的艾奎爾表示，因為不希望和妻兒分隔太遠，他選擇加入Werner Enterprises，工作大部分都是短途路線，主要從他居住的士德頓（Stockton）一個物流中心送貨到灣區各地的Dollar General零售店。

艾奎爾表示，他有一位朋友比他早一年從駕訓班畢業，現在已成立了自己的貨運公司，擁有四輛卡車，還雇用了多名司機。他說：「現在是當卡車司機的好時機。」

加州 勞工 失業金

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