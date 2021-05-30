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女乘客搭機違規還動粗 打掉空姐2顆牙

編譯組／綜合電
女子被指控攻擊西南航空公司空姐。(美聯社)
女子被指控攻擊西南航空公司空姐。(美聯社)

聖地牙哥當局指控一名28歲的女子犯有毆打重罪，指她在西南航空公司的飛機上襲擊一名空姐，令其失去了兩顆牙齒，面部還受到了其他傷害。

這一事件表露出航空公司乘客不守規矩行為的升級，導致空姐工會主席要求在飛機上增加聯邦空警。

「遺憾的是，這只是眾多事件之一，」工會主席蒙哥馬利（Lyn Montgomery）說。她指在4月8日至5月15日期間，西南航空公司的飛機上發生了477起乘客「不當行為」。

這宗事件發生在周日上午從沙加緬度飛往聖地牙哥的航班上。聖地牙哥機場警方周二表示，他們逮捕了乘客昆內茲（Vyvianna Quinonez），並指控她犯有毆打造成嚴重身體傷害的罪行。

西南航空發言人曼茲（Chris Mainz）說：「這名乘客多次無視機上常規指示，並在降落時進行了言語和身體上的辱罵」。

受害空姐的身分沒有被確認，醫護人員將她送往醫院，經過治療後已出院。西南航空公司將其一位朋友飛送至聖地牙哥陪伴她。

聯邦聯邦航空管理局周一表示，今年航空公司報告了2500起不守規矩的乘客事件，其中1900起是乘客拒絕戴口罩，違反聯邦規定的要求。聯邦航空管理局在提供這些數字的同時，宣布對五名乘客進行民事處罰，總額為5萬4500元，這些行為包括拒絕戴口罩和襲擊空姐。

運輸工人工會556地區主席蒙哥馬利稱，該事件是自1992年以來她所知最糟糕的一次。在給西南航空首席執行官凱利（Gary Kelly）的信中，她要求凱利遊說聯邦官員在航班上增派聯邦空警，並禁止違反規則的乘客登機，而不是把他們放到另一個航班上。

她說，空姐們對西南航空公司恢復在飛機上賣酒的計畫表示關注，最近許多引起聯邦航空局註意的案件都涉及飲酒的乘客。

聖地牙哥 口罩 機場

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