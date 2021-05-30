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知名馬匹獸醫逃稅遭判刑 參加完奧運再坐牢

編譯組／綜合電
加州知名獸醫逃稅被判刑，入獄前將先參加奧運會。(美聯社)
加州知名獸醫逃稅被判刑，入獄前將先參加奧運會。(美聯社)

世界著名的馬匹獸醫施耐德（Jack Ray Snyder）在承認逃稅後，被判處六個月的聯邦監獄和六個月的家庭拘留。他本可能面臨長達五年的監禁。

施耐德曾在五屆奧運會上治療馬匹，並在世界各地提供志願服務。他向聯邦法官舒布（William B. Shubb）懇求判處緩刑，允許他繼續治療動物，並在即將到來的東京奧運會上工作。法官同意讓施耐德在8月17日，即奧運會結束後九天，去監獄報到。

「我對整個事件深感遺憾，也非常懊悔，」施耐德告訴法官。「在生活中我一貫致力於人類和動物。我做志願者工作，幫助救治無家可歸者的動物，我也救護並熱愛救援犬」。

在戴維斯加大擔任30年教授的施耐德在8月承認，他沒有報2011年納稅年度的20多萬元收入。當時他告訴國稅局他的收入是29萬9279元。

他的律師拉薩特（James Lassart）曾敦促法官判處施耐德緩刑，認為他可以在監獄外為社會做更多好事。「他曾在聖地牙哥動物園做義工」，拉薩特說。「他還曾為長頸鹿和大象做了手術」。

「我請求法庭不要判處任何監禁。讓施耐德博士接受緩刑，允許他支付罰款。他會即刻進行賠償，然後他可以做社區服務。這是沒有必要監禁施耐德博士的一個案件：他很愧疚，也不會再這樣做了」，拉薩特說，「他在媒體上受到了抨擊，受到了羞辱，他的家人也不例外。」

但舒布並不信服，他問拉薩特，判處緩刑何以阻止其他人從事類似的犯罪？

施耐德在去年8月認罪。24日作出的判決將允許他在聯邦拘留所度過六個月，然後在佛羅里達州的家中拘留另外六個月。法官還對他處以3萬元的罰款，並命令他向政府支付13萬4497元的賠償金。

東京奧運 監獄 拘留所

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