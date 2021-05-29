CIE／AAEOY線上職場活動 Google、Amazon…指導履歷

職場面面觀是中工會亞裔傑出工程師年會系列活動之一，由全美各地中工會輪流主辦，圖為前次舊金山主辦活動內容，時間為2014年。（照片：中工會提供）

美洲中國工程師學會傑出亞裔工程師年會(CIE/AAEOY)全美生涯職場線上活動，將於6月5日下午1至3時舉行。包括台積電 （TSMC）、IBM、AT&T 、US Army、Google、Amazon、Facebook、Microsoft等都將參加徵才活動，職缺從大學實習生、社會新鮮人一直到中高階主管皆有，並由公司徵才單位分享求才經驗並給予建議，參加者得事先上網報名（網址https://aaeoy20210605.eventbrite.com），有機會得到專業履歷指導。

Talent Meetup 負責人暨中工會理事王南雷表示，疫情之後，求才市場也隨之改變，求職者可在這場生涯職場活動中接觸到第一手訊息。他表示，面對疫情挑戰，工作申請皆透過網路，有其便捷性，但也有更多挑戰。活動中，人力專家及人才聘用主管，將與求職者直接互動，不僅有機會與求才者當面洽談，也能聽到求才方如何選取人才，增加求職勝算。

求才求職活動分三大主題，第一部分為「求才站」，時間為1時至3時，參與者有機會與公司求才單位直接線上互動，求才公司將設專有線上求才站。求才單位包括波音、台積電、IBM、AT&T，政府機構則有美國陸軍工程兵團、加州 運輸部，另有高成長公司，如航空業Sine Draco、軟體公司CSI、人工智能Graphen及非盈利社團Career Up Club中代表Microsoft、Amazon、Facebook、Google等雇用主管。

第二部分則是「如何有效求職—爐邊閒談（Fireside Chat）」，時間為1時30分至2時15分，主要由人力專家、公司雇用主管分享尋求人才的重點，求職者可進一步了解目前市場所需人才以及如何讓自己的求職履歷突出。與談者包括AT&T負責大學人才聘用主管、加州運輸部、波音公司、 Career Up Club、SINE DRACO、CSI等公司代表及人力溝通專家Lisa Duerre 。

第三部分是「工作坊（Workshop)）」時間為2時15分至2時45分，中工會徵求履歷作爲工作坊訓練材料（履歷將匿名，有興趣者請直接寄電子郵件至 [email protected]）。求才者將給予建議，並針對職缺選取人才做立即反饋，參與者可即時線上提問。

會議期間，參與者可隨時進出各個ZOOM上的房間，參與各公司說明會，中工會鼓勵與會者保留時間參與討論會。其他活動訊息請上網站查詢（ www.aaeoy.org）。

職場面面觀是中工會亞裔傑出工程師年會（Asia American Engineers of the Year, AAEOY）系列活動之一，由全美各地中工會輪流主辦，2020年主辦方為舊金山分會，順延至今年辦理。