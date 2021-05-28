聯邦減少供水 聖他克拉拉縣將限水

聯邦政府削減供水量，聖他克拉拉縣將實施強製性限製措施。(美聯社)

聯邦當局日昨宣布，將削減對接受 「市政和工業用水的承包商」（基本上是城市機構）供水量，從合同規定的55%降至25%。將把整個中央山谷許多農場承包商供水量從5%削減到0%，迫使他們抽取更多的地下水，從其他農民那裡買水，或者讓作物停產。這是加州 乾旱惡化的最新、也可能是最嚴重的證據。

聖克拉拉縣在經歷了兩個非常乾旱的冬天後，處境尤為艱難：由於聯邦監管機構去年強製要求對大壩進行地震修復，其最大水庫被全部抽乾。

為200萬人提供用水的聖他克拉拉谷水利局執行長卡倫德（Rick Callender）說，此舉將導致在整個聖他克拉拉縣強製限水。「我們確實處於緊急狀態 」，卡倫德說。「我們將盡己所能來應對這一情況。公眾應該期待更嚴格的限製」。

中央谷地項目位於聖荷西，是一個由大壩、水庫、運河和水泵組成的龐大系統，每年將數千億加侖的水從北加州輸送到更南的乾旱地區。儲存在20個水庫中的水，灌溉了300萬英畝的農田。如果沒有這個項目，中央谷地的大部分地區就沒有什麽農業，是一片乾旱的土地。

今年該地區依靠聯邦中央谷地項目的水來彌補其大約25%的供應。水利局一直要求整個南灣的居民自願減少25%的用水量。董事會主席埃斯特雷梅拉（Tony Estremera）敦促居民進一步加強節水，包括利用回扣來清除草坪和安裝更多的節水設備。

6月8日的下一次董事會議上，聖谷水利局將考慮實施哪些限制，可能包括限制家庭和企業的戶外灌溉、削減高爾夫球場和其他地區的用水，以及加州歷史上的乾旱緊急情況中所採用過的其他措施。

削減也可能影響到從東灣市政公用事業局和康曲柯士達水利局取水的東灣居民。這些機構26日表示，他前沒有計畫進行強制限制。

加州正處於自1976-77年以來最乾旱的兩年期中。新出現的乾旱，已經增加了今年夏天野火的風險，並開始使水供應緊張。乾旱也正在整個美國 西部廣泛延伸。