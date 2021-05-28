史丹福學者：社會重開 大規模槍案恐更多

專家表示，社會重開可能加快大規模槍案發生的速度。圖為聖荷西市長李卡多在市政廳前凝視悼念VTA槍案受害者的字條。（美聯社）

聖他克拉拉谷交通局（VTA）輕軌電車停放站26日發生濫殺案，使聖荷西 被加入快速增長的大規模槍案城市名單中。專家表示，隨著新冠疫情 和隔離令即將結束，大規模槍案趨勢也將開始加速。

人權雜誌「瓊斯媽媽」（Mother Jones）提供的數據指出，聖荷西VTA槍案是美國 今年發生的第五起大規模槍案。相比2020年因為受到居家令限制，民眾鮮少在公共場所聚會，全年只發生兩起大規模槍案。以目前平均每月發生一起大規模槍案來看，美國今年的大規模槍案數目可能很快就趕上或超過疫前紀錄。數據顯示，美國2019年發生10起大規模槍案，2018年12起，2017年11起。

專門研究大屠殺罪犯心理的史丹福大學心理學榮譽退休教授史戴納（Hans Steiner）表示，大規模槍案增加的原因很簡單，正是因為疫情緩解，愈來愈多民眾重返工作崗位、在公共場所聚集，兇手有了作案目標。

史戴納說：「人們現在逐漸從隔離的環境中走出，無論他們前一段時間心中積壓了何種情緒，都會想要釋放出來。」

依照「瓊斯媽媽」和聯邦的定義，大規模槍案是指至少有四人死亡的槍案。「瓊斯媽媽」更將「源於武裝搶劫或幫派暴力等犯罪動機較傳統的槍擊事件」排除在定義之外。因此，有專家表示，這類大規模槍案的趨勢並不能反映出美國槍枝暴力的全貌。如果把範圍擴大到包含槍枝暴力造成的受傷事件，會看到截然不同的狀況。

根據非牟利組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）從執法單位、政府、媒體和商業來源收集到的數據，美國去年發生至少四人遭槍擊的槍案共610件，2019年有417件，2018年有336件，代表疫情期間的槍枝暴力比疫前嚴重。造成至少四人死亡的槍案，今年到3月26日為止有17件，2020年有23件，2019年有36件。

舊金山紀事報（Chronicle）統計顯示，自2014年以來，儘管美國大規模槍案數量去年創下新低，但槍枝暴力事件總數卻飆增，創下自2014年以來的新高。