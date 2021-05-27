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甘肅越野跑21死 華人越野愛好者：敬畏大自然 安全第一

記者劉先進／屋崙報導
華人Carrie（右）2016年曾在斯闊谷參加斯巴達越野障礙賽9公里業餘組。（Carrie供圖）
華人Carrie（右）2016年曾在斯闊谷參加斯巴達越野障礙賽9公里業餘組。（Carrie供圖）

中國甘肅省白銀22日的一場100公里越野跑賽事中，出現極端冰雹、凍雨、大風災害性天氣，氣溫驟降，172人名參賽者中，有21人死亡。有報導說，比賽開始僅3小時，多名選手就出現身體不適及失溫，有部分選手失聯。

常在美中兩地居住、曾參加過越野賽的華人Carrie Xu表示，無論是比賽組織方還是參賽個體，都要敬畏大自然，將安全放第一。

比賽野蠻生長 忽視安全因素

Carrie說，這些年，中國馬拉松和越野賽野蠻生長，注重商業化，沒有把安全標準放在首要考量因素。少數選手受到比賽獎金激勵，將參賽作為一種職業方式。以越野賽為例，沿途隔一段都要設立一個救助站，配備工作人員，需要經費支出。某個救助站，具體安排多少個救援人員和醫療人員，賽事組織方可能也會有一定的取捨。體育圈的朋友也表示，這次比賽的選手，有的穿得很單薄，沒有攜帶衝鋒衣。

「大環境和個人都有缺失。大環境鼓勵參加比賽。有的組織方，可能沒有向參賽者宣傳教育，越野賽等比賽，有一定風險。需要做準備，做好自我保護。有的人將這種流行的活動當成一種炫耀，或許沒有量力而行。」

專業賽事 補給急救很充分

Carrie經常跑馬拉松，2016年曾在1960冬奧會舉辦地斯闊谷（Squaw Valley）參加斯巴達越野障礙賽9公里業餘組。那是她人生第一次參加越野賽，也曾經歷稍微的失溫。事後反思，對越野賽中出現的突發情況估計不足。

賽道第一公里，Carrie過泥潭時，潭底濕滑，不慎滑倒導致全身濕透。山中風大，體感溫度接近零度。Carrie回憶，跑到半路，渾身不斷輕微顫抖，牙齒打磕，腿腳感覺不敏捷。經過鞋底打滑的沙石路斜坡，感覺很艱難。感恩的是，有好心的參賽者主動攙扶她過了一、兩個大斜坡。

那天天氣候變化很大，起跑時晴空萬里，溫度有十幾攝氏度，完賽時居然開始下雪。她堅持參加完比賽，後來換了乾淨衣服，身體很快恢復。直到今天，她還清楚記得那天徹骨的冷。「看到這次被凍死的參賽者，真心為他們感到悲哀。」

Carrie說，斯闊谷在冬天是滑雪勝地。場地開發充分，路面平坦，車子可通過，很適合辦賽事。主辦方很專業，賽道每幾百米到1公里都有路邊補給站、急救站、值守人員，全賽道均能通行急救車輛。所有35個障礙處旁，都有多名工作人員值守，可隨時協助參賽者。9公里比賽，一路見到的工作人員估計近千。如果當時需要中途退賽或緊急救助，完全可以得到及時幫助。朋友參加的25公里超級障礙賽，一路也是差不多的安全保障。這就是專業組織的越野賽的範例。

華人Carrie 2016年曾在斯闊谷參加斯巴達越野障礙賽9公里業餘組。（Car...
華人Carrie 2016年曾在斯闊谷參加斯巴達越野障礙賽9公里業餘組。（Carrie供圖）

Carrie說，事後反思，當時有明顯失溫，若穿了速乾衣或衝鋒衣，被山風吹一吹，可能很快乾了。「如果當時我瞭解更多失溫知識的話，也許會中途退賽，畢竟生命健康比參賽重要。自己也得到一個經驗，敬畏大自然，安全放第一。」

Carrie表示，曾經有人建議，選手在參加越野賽等比賽前，條件允許的話，可以去熟悉地形，但實施起來頗有困難。以此次為例，100公里的比賽，不一定都開放給選手考察。賽道公布後，選手是否有時間摸底是問題。有的選手是專業級別，到處參賽，不一定來得及考察。

華人Carrie 2016年曾在斯闊谷參加斯巴達越野障礙賽9公里業餘組。（Car...
華人Carrie 2016年曾在斯闊谷參加斯巴達越野障礙賽9公里業餘組。（Carrie供圖）

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