灣區近年奪走多條人命的槍擊案

26日發生在聖荷西的輕鐵槍擊案造成九人死亡。（美聯社）

2021年5月26日聖荷西VTA：九人死亡

57歲的聖荷西谷區交通局（Valley Transportation Authority，簡稱VTA）員工卡西迪（Samuel J. Cassidy）在VTA輕鐵停放站開槍擊 斃八人後自盡。

2019年10月31日奧倫達萬聖節派對：五人死亡

槍案發生在東灣奧倫達（Orinda）一棟舉行萬聖節派對的Airbnb短租豪宅，造成五人死亡，至少四人受傷。

2019年7月28日吉爾洛大蒜節：四人死亡

19歲的里根（Santino William Legan）在吉爾洛大蒜節上開槍，造成三人死亡，包括一名六歲男童，17人受傷。里根最後被警方擊斃。

2018年4月3日YouTube總部：四人死亡

對YouTube心懷不滿的用戶阿格丹（Nasim Aghdam）在YouTube聖布魯諾（San Bruno）總部槍殺三人後自殺。

2018年3月9日納巴縣老兵之家：四人死亡

加州老兵之家（Veterans Home of California）前居民王亞伯（Albert Wong，音譯）槍殺三名女職員後自殺。

2017年6月14日舊金山 UPS：四人死亡

舊金山UPS員工林吉米（Jimmy Chanh Lam）在公司槍殺三名同事後自殺。

2015年1月9日舊金山：四人死亡

四名坐在汽車內的年輕人在舊金山海斯谷（Hayes Valley）被路過的汽車開槍擊斃。

2012年4月2日屋崙 歐伊庫斯大學：七人死亡

曾就讀屋崙歐伊庫斯大學（Oikos University）的43歲韓裔男子高元逸（One Goh，音譯）在校園內槍殺七人，另外造成三人受傷。高元逸被判無期徒刑，但於2019年3月在獄中身亡。

2011年10月5日庫比蒂諾水泥工廠：四人死亡

槍手歐曼（Shareef Allman）在庫比蒂諾Lehigh Southwest水泥工廠槍殺三名同事後自盡。

2009年3月21日屋崙：四人死亡

假釋犯米克森（Lovelle Mixon）因拒絕回籠，開槍擊斃四名屋崙警員。

1993年7月1日舊金山加州101大樓：九人死亡

槍手費里（Gian Luigi Ferri）進入位於舊金山市中心California 101號大樓，在多個樓層槍殺共八人，最後飲彈自盡。