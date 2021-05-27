槍擊案頻傳 屋崙「藍天使」加強巡邏 防不法分子搞破壞

儘管灣區槍擊頻發，但屋崙華埠藍天使義工巡邏隊還是決定增派人手巡邏，保護民眾安全。（鄺偉供圖）

屋崙華埠 24日發生致命槍擊 ，兇徒向受害者車子連開22發子彈，其中一發還打到旁邊的華人理髮店門窗。26日早上6時許，南灣聖荷西北部的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停車場又發生大規模槍擊案，8人死亡，槍手自殺。

華埠乃至灣區 連續發生槍擊案，甚至影響屋崙華埠。路面人流減少，街道上安靜很多。華埠義工巡邏隊隊長鄺偉26日表示，雖然隊員家人都表達關心，也一度有聲音認為，巡邏隊該暫停。但考慮到華埠安全，「開弓沒有回頭箭」，越是艱難時刻越要迎難而上，義工們決定義無反顧的站出來，繼續堅持加強巡邏。當天的巡邏隊伍共有25人，是平時的2倍。

華埠義工巡邏隊統一著裝為藍色背心，被市民和商戶親切的稱為「藍天使」。鄺偉說，灣區接二連三發生槍擊，隊員既難過也擔心。確實有聲音說，是否要暫停巡邏的任務。但又害怕不法分子再次回到華埠搞破壞。最終，隊員們達成共識，越是在艱難時刻，越是要勇敢的站出來守護華埠，面對挑戰，也感謝街坊好友們的支持和鼓勵。

26日當天，巡邏隊依然在下午巡邏。比原定下午2時稍晚半小時，為了一個隊員慶祝生日，大家也互相打氣。鄺偉沒想到，當天共有25個義工站出來巡邏。考慮到近期的治安情況，巡邏隊都是統一行動，避免分散人手後，成為賊人下手目標。隊員更為小心駕駛車輛，害怕有人因為仇恨亞裔或者憎惡巡邏隊存在導致沒有下手機會，而在車上開槍掃射。

經過近4個月巡邏，隊員互相照應保護的策略越來越清晰。巡邏時保持好隊形，前後都是拿著雨傘的男隊員，中間是女隊員。男隊員都會一些防身功夫，如果遇到宵小之徒拿著匕首，雨傘也是一種有利的武器來擋掉攻擊，保護自身。巡邏結束，隊員會互相陪同，目送或護送隊員上車，防止有人報復。

鄺偉說，最近幾天，華埠還是有一些鬼鬼祟祟的可疑人士。有人騎著自行車四處溜達，動機不明。看到巡邏隊員，離開的時候還伸手做出挑釁的姿勢。

鄺偉說，聽到南灣發生槍擊案，心情很沉重，8個無辜的生命就此逝去。槍枝濫殺確實恐懼，希望不要發生在華埠，但也希望市民不要太過擔心華埠，畢竟槍擊只是意外事件。但願大家團結面對挑戰，也呼籲民眾增強信心，繼續支持小商業。