我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

槍擊案頻傳 屋崙「藍天使」加強巡邏 防不法分子搞破壞

記者劉先進／屋崙報導
儘管灣區槍擊頻發，但屋崙華埠藍天使義工巡邏隊還是決定增派人手巡邏，保護民眾安全。（鄺偉供圖）
儘管灣區槍擊頻發，但屋崙華埠藍天使義工巡邏隊還是決定增派人手巡邏，保護民眾安全。（鄺偉供圖）

屋崙華埠24日發生致命槍擊，兇徒向受害者車子連開22發子彈，其中一發還打到旁邊的華人理髮店門窗。26日早上6時許，南灣聖荷西北部的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停車場又發生大規模槍擊案，8人死亡，槍手自殺。

華埠乃至灣區連續發生槍擊案，甚至影響屋崙華埠。路面人流減少，街道上安靜很多。華埠義工巡邏隊隊長鄺偉26日表示，雖然隊員家人都表達關心，也一度有聲音認為，巡邏隊該暫停。但考慮到華埠安全，「開弓沒有回頭箭」，越是艱難時刻越要迎難而上，義工們決定義無反顧的站出來，繼續堅持加強巡邏。當天的巡邏隊伍共有25人，是平時的2倍。

華埠義工巡邏隊統一著裝為藍色背心，被市民和商戶親切的稱為「藍天使」。鄺偉說，灣區接二連三發生槍擊，隊員既難過也擔心。確實有聲音說，是否要暫停巡邏的任務。但又害怕不法分子再次回到華埠搞破壞。最終，隊員們達成共識，越是在艱難時刻，越是要勇敢的站出來守護華埠，面對挑戰，也感謝街坊好友們的支持和鼓勵。

26日當天，巡邏隊依然在下午巡邏。比原定下午2時稍晚半小時，為了一個隊員慶祝生日，大家也互相打氣。鄺偉沒想到，當天共有25個義工站出來巡邏。考慮到近期的治安情況，巡邏隊都是統一行動，避免分散人手後，成為賊人下手目標。隊員更為小心駕駛車輛，害怕有人因為仇恨亞裔或者憎惡巡邏隊存在導致沒有下手機會，而在車上開槍掃射。

經過近4個月巡邏，隊員互相照應保護的策略越來越清晰。巡邏時保持好隊形，前後都是拿著雨傘的男隊員，中間是女隊員。男隊員都會一些防身功夫，如果遇到宵小之徒拿著匕首，雨傘也是一種有利的武器來擋掉攻擊，保護自身。巡邏結束，隊員會互相陪同，目送或護送隊員上車，防止有人報復。

鄺偉說，最近幾天，華埠還是有一些鬼鬼祟祟的可疑人士。有人騎著自行車四處溜達，動機不明。看到巡邏隊員，離開的時候還伸手做出挑釁的姿勢。

鄺偉說，聽到南灣發生槍擊案，心情很沉重，8個無辜的生命就此逝去。槍枝濫殺確實恐懼，希望不要發生在華埠，但也希望市民不要太過擔心華埠，畢竟槍擊只是意外事件。但願大家團結面對挑戰，也呼籲民眾增強信心，繼續支持小商業。

儘管灣區槍擊頻發，但屋崙華埠藍天使義工巡邏隊還是決定增派人手巡邏，保護民眾安全。...
儘管灣區槍擊頻發，但屋崙華埠藍天使義工巡邏隊還是決定增派人手巡邏，保護民眾安全。（鄺偉供圖）

華埠 槍擊 灣區

上一則

灣區近年奪走多條人命的槍擊案

下一則

史丹福研究：新冠患者現長期後遺症

延伸閱讀

聖荷西VTA輕軌電車停放場大規模槍擊案

聖荷西VTA輕軌電車停放場大規模槍擊案
屋崙主教在家附近散步 遭歹徒持槍搶劫

屋崙主教在家附近散步 遭歹徒持槍搶劫
紐約市仇亞案年增560% 多在華埠、下東城和法拉盛

紐約市仇亞案年增560% 多在華埠、下東城和法拉盛
屋崙華埠槍殺案 店員拉客人逃命 社區商家震驚

屋崙華埠槍殺案 店員拉客人逃命 社區商家震驚
屋崙亞裔老人被女掐頸咬傷 車拖行20呎 牙被打掉7顆

屋崙亞裔老人被女掐頸咬傷 車拖行20呎 牙被打掉7顆

熱門新聞

加州全部人口中，已有54%至少已接種過一次疫苗。(本報檔案照)

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

2021-05-24 12:04
一個最奇怪的地方：太浩小鎮英科靈的貧富差距極端化。（Getty Images）

矽谷人新樂園…太浩湖菁英小鎮 貧富兩重天

2021-05-22 18:21
法官裁定Theranos荷姆斯奢華生活可作為詐騙動機證據。(Getty Images)

Theranos創辦人生活奢華 法官：可作詐騙證據

2021-05-25 12:31
泰國裔女子在舊金山的捷運上遭遇搶劫，臉被打腫。（取自Instagram）

亞裔女搭乘金山捷運遭搶 臉被打腫

2021-05-20 00:35
美國汽車協會與加州公路巡警局建議民眾碰上攻擊性駕駛情況時，保持冷靜迴避，不要擴大爭執。圖為加州高速公路。(Getty Images)

遇路怒攻擊怎麼辦？AAA提6建議

2021-05-25 11:22
聖他克拉拉縣資深華裔檢察官黃一峰白血病復發，正在尋找救命的匹配骨髓。（陳昂提供）

舊金山華裔檢察官 急尋骨髓捐贈 全球覓無匹配

2021-05-19 18:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？