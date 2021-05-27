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史丹福研究：新冠患者現長期後遺症

編譯組／灣區26日電
史丹福大學最新研究發現，許多新冠患者病後持續出現嚴重的症狀。（Getty Images）
史丹福大學最新研究發現，許多新冠患者病後持續出現嚴重的症狀。（Getty Images）

史丹福大學最新研究發現，七成以上新冠肺炎患者會有症狀持續數月的情況，這些症狀可能包括憂鬱、呼吸急促、焦慮、失去味覺和嗅覺、虛脫、發燒、咳嗽、失眠和腦霧（brain fog，大腦難以形成清晰思維和記憶的現象）。

史丹福大學這項研究是同類研究中規模最大的研究之一，他們對全球各地已發表的45個新冠肺炎研究項目進行分析。史丹福大學發現，這些接受研究的對象大部分都是出現中度到重度病症的患者，而且在受到長期症狀困擾之前都曾住院。

史丹福大學這項研究報告26日刊登在「美國醫學學會開放網路」（Journal of American Medical Association Network Open）上，這些項目對9751名新冠患者進行至少三個月的追蹤研究，其中83%的患者都曾住院。報告指出，患者出現的症狀共84種，影響範圍含蓋人體各個系統：心臟、呼吸系統、神經肌肉、神經系統、循環系統和免疫系統。

報告主要作者納瑟里（Tahmina Nasserie）說：「部分特定症狀的數字十分驚人。」她指出，患者最常出現的病後症狀是呼吸急促和疲勞，這讓一些病人深感虛弱，並對他們的生活造成干擾。

報告共同作者，同時也是史丹福大學傳染病學家古德曼（Steven Goodman）表示，這項研究結果說明，醫療人員必須嚴肅看待病後症狀。古德曼說：「長期新冠肺炎症狀（Long-haul COVID）是實際存在的一種綜合症，必須將它視為新冠肺炎的一部分。」

不過，古德曼指出，由於各個研究項目得出的結果並不一致，某些情況下還有錯誤，因此限制了他們下確切結論的能力。此外，幾乎沒有任何一個項目將研究結果與非新冠患者做比較，使研究者無從了解非新冠患者出現相同症狀的機率。例如，呼吸急促可能是肺氣腫引起的， 憂鬱症也許是與疫情相關的社會隔離所導致。

儘管如此，史丹福大學還是在報告中做出「持續性症狀問題十分嚴重」的結論，並表示，他們的發現應該有助研究長期新冠症狀的科學家制定一致的研究標準。

史丹福大學 新冠肺炎 美國

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