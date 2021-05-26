音樂才女林涵琪遇害27年 5/27晚上7時線上紀念儀式

林涵琪遇害轉眼已經27年。（基金會提供）

為紀念林涵琪（小琪）逝世27周年，林涵琪的家人將於5月27日（周四）晚上7時舉行線上紀念儀式，歡迎民眾參加。家人表示，每年固定舉辦紀念儀式，就是希望提醒大家還有冷案懸而未破，期待早日將兇徒繩之以法，家人也積極在社區努力，延續小琪的夢想。

林涵琪是一名充滿活力、擁有音樂天分的優秀學生，她在1994年5月27日在卡斯楚谷寓所內慘遭殺害，當年才14歲。事件除為小琪的家人帶來無比傷痛之外，更震驚整個社區。此後，林涵琪的父母、林永章夫婦積極和執法機關合作，期望能早日偵破愛女的懸案，同時也努力不懈為小琪實現其音樂夢想，讓她的生命得以延續下去。

過去20多年，林涵琪基金會不但頒發音樂獎學金及舉辦音樂夏令營，供青少年免費參加，同時為推廣兒童安全訊息、加強安全教育 ，並且預防再有兒童淪為受害人，基金會為兒童及家長舉辦安全展覽、講座及比賽等活動。近年基金會與阿拉米達縣圖書館 協商，捐贈了一批以安全為題材的書籍給卡斯楚谷、聖利安佐、聯合市和佛利蒙各分館，促進兒童安全。

雖然目前林涵琪遇害案件未見有新進展，但父母仍相信憑著警方繼續努力以及大眾協助，終將破案。各界如有任何關於案件的線索，請即致電警方（510）667-7721，或免費熱線（855）4-JENNY-LIN。若能提供有關資料導致警方破案，將獎賞十萬美元。

林涵琪逝世27周年紀念活動：2021年5月27日 (周四)晚上7時。有意參加者，請瀏覽林涵琪基金會網頁：http://www.jennylinfoundation.org。