我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

遇路怒攻擊怎麼辦？AAA提6建議

編譯組／灣區電
美國汽車協會與加州公路巡警局建議民眾碰上攻擊性駕駛情況時，保持冷靜迴避，不要擴大爭執。圖為加州高速公路。(Getty Images)
美國汽車協會與加州公路巡警局建議民眾碰上攻擊性駕駛情況時，保持冷靜迴避，不要擴大爭執。圖為加州高速公路。(Getty Images)

加州日前出現路怒(road-rage)攻擊事件，一名男孩慘遭槍殺，全國輿論為之譁然。執法單位呼籲民眾，如不幸碰上憤怒駕駛人，必須保持冷靜，同時馬上報警處理。許多情況下即使民眾小心駕駛，仍會碰上有些橫衝直撞的車子，另外有些人急著趕路，超速駕駛，容易引起馬路衝突事端。

必須特別警惕的是，根據美國汽車協會(the American Automobile Association)2019年研究報告，美國高達數百萬民眾承認某些時刻，曾經出現過攻擊性駕車(drive aggressively)行為。

加州橘縣55號公路21日上午出現路怒攻擊事件，一名6歲男孩在雙方衝突中不幸慘遭槍殺。聖塔安娜(Santa Ana)加州公路巡警局(CHP)的奧里維拉警官(Florentino Olivera)說，警方目前正全力調查此案，嫌犯據稱開著一輛白色的德國大眾汽車(Volkswagen)轎車。

美國汽車協會與加州公路巡警局建議民眾碰上攻擊性駕駛情況時，保持冷靜迴避，不要擴大爭執。

奧里維拉特別要求不要理睬攻擊性駕駛人。如果路怒事端真的發生，最好的辦法就是使用無需手持的設備如藍牙耳機等報警處理，或者馬上找一個安全的地方將車停下來，用手機報警處理。同時注意周遭環境，以防暴力事端發生。

安那翰(Anaheim)警局發言人卡林傑(Shane Carringer)說，路怒就像拳擊，需要兩個人才會發生，因此當出現路怒情況時，必須保持冷靜，繼續「防衛性駕駛」(defensive drive) ，全力迴避任何可能傷害。

衝突發生時，AAA 建議以下幾點：一、避免與憤怒駕駛人任何眼神接觸。二、不要還以暴力。三、如發現危險，開往安全地區如警局、醫院、消防站等。四、停靠車時，同時注意到有足夠空間將車子馬上開到路上，以防有人朝你衝過來。五、如發生衝突時，保持冷靜，儘量繼續維持禮貌態度。六、發現威脅存在時，立刻打911緊急求救電話。

加州 美國 汽車

上一則

男子屋崙搭機拒戴口罩 恐遭重罰9000元

下一則

金山人語／政策失誤 中國未富先老

延伸閱讀

加州山火與急難救援計畫 紐森砸20億預算創紀錄

加州山火與急難救援計畫 紐森砸20億預算創紀錄
華裔創辦自駕車 Pony.ai將在加州街道上路測試

華裔創辦自駕車 Pony.ai將在加州街道上路測試
加州兩名前公路巡警被控收賄 華裔前巡警女友爆料當局

加州兩名前公路巡警被控收賄 華裔前巡警女友爆料當局
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
加州簡化換發Real ID 不用報稅證明 最快當天領

加州簡化換發Real ID 不用報稅證明 最快當天領

熱門新聞

加州全部人口中，已有54%至少已接種過一次疫苗。(本報檔案照)

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

2021-05-24 12:04
一個最奇怪的地方：太浩小鎮英科靈的貧富差距極端化。（Getty Images）

矽谷人新樂園…太浩湖菁英小鎮 貧富兩重天

2021-05-22 18:21
紐約飛往舊金山的Jetblue航班因乘客製造騷亂而中途改道。(電視新聞截圖)

乘客吸毒暴走 紐約飛舊金山班機中途迫降

2021-05-19 00:45
加州中位數房價再創新高，專家認為泡沫化可能性高。圖：pixabay

加州中位數房價再創新高 泡沫化可能性大

2021-05-18 02:16
泰國裔女子在舊金山的捷運上遭遇搶劫，臉被打腫。（取自Instagram）

亞裔女搭乘金山捷運遭搶 臉被打腫

2021-05-20 00:35
聖他克拉拉縣資深華裔檢察官黃一峰白血病復發，正在尋找救命的匹配骨髓。（陳昂提供）

舊金山華裔檢察官 急尋骨髓捐贈 全球覓無匹配

2021-05-19 18:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡