「像我們一樣」 聖荷西地震隊促大家打疫苗

聖他克拉拉縣議員查維茲讚聖荷西地震隊是「偉大的疫苗大使」。（記者李榮／翻攝）

擁有高知名度的聖荷西地震 隊（San Jose Earthquakes）防守後衛阿蘭尼斯（Oswaldo Alanis）24日呼籲，遭新冠肺炎（COVID-19）重創地區的居民應該趕緊接種疫苗 ，以確保安全，「就像我和我的地震隊友們所做的那樣（指施打疫苗）。」

阿蘭尼斯來自墨西哥，他表示：「球員們在地震隊傳達的資訊是：西裔尤其要接種疫苗。疫苗是安全有效的。」接種疫苗對每個人都有好處，「因為我們想在所有的球迷支持下，來到球場。」

聖他克拉拉縣府指出，將與聖荷西地震隊合作，於5月28日（周五）早上11時30分至晚上7時30分在奧弗費爾特高中（Overfelt High School）的一家診所，舉行亡兵紀念日周末起跑活動。

聖荷西地震隊副總裁梅特（Jed Mettee）表示， 地震隊前隊長科拉雷斯（Ramiro Corrales）將在當天的4時30分至6時前往，替球迷簽名。地震隊主教練阿爾梅達（Matias Almeyda）和著名地震隊球員阿蘭尼斯、洛佩茲（Eduardo “Chofis” Lopez ）和菲耶羅（Carlos Fierro）等人都將現身簽名。不過這些活動都只針對當天在該診所接種疫苗的民眾參加。

梅特並指出， 在6月11日時，於PayPal園區將設有另一個疫苗接種診所，不少地震隊的球員也將前往簽名。詳細情況之後會公布。

梅特表示，疫苗是結束疫情的關鍵，「接種疫苗很重要，因為我們希望我們的球員留在場上，而球迷留在看台上。地震隊建議每個人都接種疫苗，並繼續遵循疾病預防控制中心（CDC）的指導方針，保護自己和社區。」

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，聖荷西地震隊一直是「偉大的疫苗大使」（great vaccine ambassadors ），並始終願意持續幫助聖克拉拉縣居民。