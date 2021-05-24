聖他羅莎深夜惡火 燒毀10單位公寓 1人吸濃煙送醫

聖他羅莎 (Santa Rosa)消防隊稱， 聖他羅莎市一處有10個居住單位的公寓樓房22日深夜發生火災，公寓樓房內居民全數撤離現場。大火發生於22日深夜10時，警消人員獲報趕到市區Burt路200號街區一處起火的公寓樓房時，發現這兩層樓房的底層起火燃燒。

救火隊員稱，樓房底層已被大火吞蝕，火焰不但燒到外頭，也引燃二層樓的公寓。趕到現場消防員見狀隨即呼叫第二波救火小組前來支援。根據現場警消人員，現場火焰強烈，濃煙滾滾。

警消人員稱，公寓內居民已全數撤離現場，有一名居民因吸入濃煙過多，送醫救治，消防員並救出一條狗，使用氧氣急救後，這條狗安然無恙，警消人員已將它送還給撤離外頭的狗主人。

消防隊與大火搏鬥約45分鐘後，才將火勢控制，大火燒毀一層樓的四所公寓，另外六所雖逃過這場大難，然由於太平洋瓦電已關閉瓦斯電氣，公寓居民仍無法遷入居住。

根據消防局，四位災民在紅十字會安排下，暫時住在避難所，其他公寓居民暫時住在親友家中。警方目前仍調查大火起因。消防局稱，這場大火造成約60萬元損害。