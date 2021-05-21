灣區女孩組織 反對大眾運輸性騷擾

女孩聯盟組織反對公共交通上的性騷擾。（記者陳程威／翻攝）

#MeToo運動已經發生超過數年，然而許多女性，特別是有色人種女性依然經受到性騷 擾的衝擊。公共交通工具上所經歷的性騷擾事件更是屢見不鮮。自2019年起，灣區 的女孩聯盟對有色人種女性在公共交通工具上的經歷進行了調查研究。根據該組織發布的研究報告「團結起來，我們就能崛起」（Together, We Rise）顯示，在接受調查的274名學生中，高達45.3%的人認為乘坐灣區快速交通系統（Bay Area Rapid Transit）並不安全。

女孩聯盟組織的創建者之一芭莎卡（Haleema Bharoccha）就表示，女性特別是有色人種女性，希望能夠在社會中受到尊重。然而事實上有色人種女性常常遭受到騷擾。她表示，該組織通過與BART合作，希望能夠在傳統警察 之外的方式重新為BART的乘客提供安全的乘車體驗。她表示，通過與藝術家合作提高民眾的參與度與社會能見度。同時也通過與BART的合作推動BART Watch系統的更新，允許公眾報告相關性騷擾的案例。

伯尼加（Jessica Peregrina）表示，以往許多女孩對於搭乘公共交通工具都十分恐懼，這是因為她們沒有相關的關於公共安全的資源去為其提供保護。她表示，這場運動的一個作用就是讓女生們能夠將自己以前視為十分「私人」的內容大聲講述出來。「不僅僅是講述，並且參與到實際制定政策的過程中來。」

上月22日，BART董事會正式投票決定將禁止性騷擾納入乘車者的行為準則，同時聘請青年擔任干預與預防大使。