麥當勞工人全美大罷工 爭取最低時薪15元

屋崙麥當勞員工舉行抗議。（取自「為15元奮鬥」官方社媒）

全美超過15個城市的麥當勞 (McDonald's)快餐連鎖店工人19日舉行罷工 ，要求麥當勞在全公司範圍內為員工提高最低時薪至15元，同時為員工提供更為安全的工作環境，並且尊重員工組織工會的權力。多名民主黨的進步派要角，包括佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC)以及奧斯卡影后蘇珊·莎蘭登（Susan Sarandon）等都公開表示支持。加州的屋崙以及舊金山也是參加此次罷工的15個城市之一。

在過去幾周，麥當勞就對外表示，隨著疫情的趨緩其面臨到越來越嚴重的「用工荒」。為此，麥當勞已決定在其直接經營的一小部分餐廳將平均加薪10%。在全美範圍內，僅有5%的麥當勞餐廳是其直營餐廳。根據活動組織者「為15元奮鬥」（Flight for 15）表示，麥當勞解決人手短缺以及招工難問題的方法就是在全公司範圍內實行15元的最低時薪，同時給予員工更多的尊重。值得注意的是，麥當勞的年度股東大會於5月20日召開。根據麥當勞公布的最新財報顯示，麥當勞去年盈利超過50億元，由此該公司決定增加股東分紅，並且向公司CEO支付了超過1000萬元的薪酬。

屋崙的麥當勞餐廳門前，麥當勞員工卡倫（Carla Valenzuela）表示，自己在3月時不得不因為餐館壞掉的空調而罷工。「讓麥當勞把空調修好應該沒有這麼困難吧。」快餐行業極度依賴有色人種以及新移民， 根據Pew Hispanic發布的調查結果顯示，有高達28%的餐館洗碗工是無證移民，同時根據勞工 局的數據顯示，有超過10%的餐館員工是新移民。在麥當勞工作的賓納（Maria Sabina）也表示，在疫情期間，餐廳並未提供相關的西語的帶薪休假表單。「當我向老闆詢問能否獲得一份西語表單時，她說我必須自己想辦法。」

在抗議現場，同樣有來自其他勞團的支持。來自「國際碼頭與倉儲工人聯合會北加州分會」的查爾斯（Chris Christensen）表示，碼頭工人與快餐行業站在一起，一起反抗來自億萬富翁與大企業對勞工的壓迫。

柯提茲與桑德斯都通過視頻直播向全國的麥當勞勞工發表講話。柯提茲對於麥當勞員工的罷工行為表示支持。「你們正在做你們所需要做的，不僅是提高工資，更是為了有尊嚴的工作。」桑德斯則強調將最低時薪提升至15元的政策終將成功，「因為有全國人民不分黨派的支持。」

截止記者發稿前，麥當勞方面並未對此次罷工行為做出回應，也並未承諾將會在全部的麥當勞餐廳（包括加盟店）內實行15元的最低工資。