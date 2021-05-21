手機應用程式獲利訴訟 庫克屋崙出庭

蘋果公司首席執行官庫克周五將在Epic審判接近尾聲時出庭作證。(美聯社)

蘋果 公司首席執行官庫克 （Tim Cook）21日將在一場高風險的法庭角力中出庭作證。這場爭鬥涉及iPhone 製造商從其移動應用商店獲得的豐厚傭金。

19日一名聯邦法官批準了蘋果公司的請求，允許這位60歲的高管周五上午作為第一個宣誓的證人，來參與本月初以來一直在屋崙法庭進行的審判。庫克備受期待的作證時間也因此得以確認。

審判圍繞著熱門視頻遊戲Fortnite的製造商Epic Games去年提起的反壟斷訴訟展開。

Epic試圖證明，安裝在iPhone、iPad和iPod上的應用程序的交易傭金從15%到30%不等，是蘋果公司在其移動設備上圍繞阻擋其他支付方式的堡壘而形成的壟斷的一部分。

蘋果公司對這些指控不屑一顧，認為這是Epic為提高自身利潤而不顧一切地違反合同。該系統要求其商店中180萬個應用程序中的一小部分支付交易傭金。蘋果公司表示，這些傭金有助於支付其產品的技術，包括使iPhone如此受歡迎的安全和隱私保護。

庫克在雙方進行結案陳詞和回答美國地區法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）關於證據的問題之前，蘋果公司著手對其案件做總結時，出庭作證。之前Epic首席執行官斯威尼（Tim Sweeney）已於審判中作了兩天的證人。

庫克還將有機會聽取Epic的律師是如何拷問那些出庭作證的蘋果高管的。這個名單包括蘋果公司的前營銷大師和賈伯斯的知己席勒（Phil Schiller）。他於17日和18日出庭作證。蘋果公司的軟件主管費德里吉（Craig Federighi）19日站在證人席上，論述了該公司使其產品免受黑客攻擊的各種方式。

在庫克出庭作證時，賈伯斯的幽靈可能會被Epic利用。Epic公司的律師多次提到賈伯斯最初的預測，即蘋果公司在13年前推出應用商店時不會賺很多錢。

自那時起，應用程序商店變得異常成功，且是利潤增長的主力，幫助蘋果獲得了目前近2萬1千億美元的市場價值。雖然席勒在作證時承認，根據當時公開發布的數字計算，截至2017年6月，蘋果至少從中獲得了200億元的收入，但蘋果從應用商店賺了多少錢仍然是審判中的一個激烈爭論點。