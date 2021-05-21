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北加政大校友會 今年「雲聚會」

記者李榮／密爾比達報導
前處長馬鍾麟也將現身政大校友會年會。（本報檔案照片，記者李榮攝影）
前處長馬鍾麟也將現身政大校友會年會。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

政治大學校友眾多，北加校友會成立至今已經68年，是灣區歷史最悠久的校友會。今年校友會年會因為疫情的關係，將在網上舉行，當日除了會長交接以外，另外包括前駐舊金山經文處處長馬鍾麟等人都會上線，分享疫情以來的經驗，也與老朋友雲聚會。

加州政大校友會會長李文珠指出，一年一度的政大年會是校友們回娘家，和同學們報平安、話家常的暖心時刻。新冠肺炎疫情之後居家避疫了一年多，在疫苗的普及下，終於略見曙光。只是，為安全考量，2021年會仍在網上透過ZOOM舉行。然而往好的方面來想，網路無遠弗屆，也能讓世界各個角落的政大校友及校友之友，都能共襄盛舉。

她介紹，年會中除了共同見證新舊理事團隊交接，認識新任會長林錦秀的幹部之外，還邀請26電視台及灣區中文電台節目主持人鄭家瑜校友，現場訪問26電視台主播古琳嘉校友。事業上頗為成功的前會長毛莉莉，以及廣受僑胞歡迎的前駐舊金山經文處處長馬鍾麟，也將上線座談，分享疫情面面觀。

此外，當天校友合唱團，還將以另類影音分享居家避疫心境。希望校友與校友之友都能上線，「請拭目以待，節目知性理性兼具，肯定是幽默風趣的連連驚喜。」

國立政治大學北加州校友會年會時間：6月5日（周六）晚間7時至8時30分。Zoom連結：https://us02web.zoom.us/j/2738888203?pwd=V0gvd3dqcno1cHdTQ0l0MStZT01vQT09。或者登入ZOOM ID: 273 888 8203；密碼6688。提早在6月4日前報名可參加抽獎。https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUCLTPf6cBri7IWK5578aGfdoSufKCYideLZxdOmmPMCdHPw/viewform。

疫情 北加 加州

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