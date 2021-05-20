單獨用戶節能多 可獲現金等獎勵

屋崙市長薛麗比稱讚城市節能挑戰賽，與屋崙的價值觀一致。（記者劉先進／翻攝）

屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）市長薛麗比，聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo），佛萊斯諾（Fresno）市長戴爾（Jerry Dyer），州能源委員會和總部位於屋崙的清潔能源公司OhmConnect，19日舉行記者會，宣布城市節省能源挑戰賽（OhmConnect's City Energy Challenge），邀請加州 各城市比賽節能，應對夏季能源使用高峰期可能的輪流停電，同時減少溫室氣體排放。獲獎的城市，有10人可領取獎學金。單獨用戶可獲現金等獎勵。

用戶免費獲恆溫器 節能獲獎勵

加州正在經歷40年多來最乾旱的一年。隨著夏季到來，氣溫上升，人們使用空調等電器的次數更多，能源緊張，同時山火 來臨，太平洋瓦電等公司也要切斷能源避免火災，加州大部分地區可能面臨輪流停電。此次挑戰活動意在未雨綢繆。

OhmConnect公司目前採用的方法是，用戶在官網註冊後，帳號將和其使用的電力公司帳號聯繫起來。用戶將得到免費的恆溫器（thermostat）。當加州電網不堪重負時，公司向用戶發出通知。用戶此時節能，幫加州避免停電，同時可得現金等獎勵。

獲獎城市 獲10份獎學金

OhmConnect公司執行長德瑞斯（Cisco DeVries）說，公司將送出2萬5000個免費的智能恆溫器。根據以往的經驗，恆溫器一年能幫用戶節省100到200元電費。在去年8月份，公司為用戶總共節省130萬能源費用。總計節省的能源，相當於避免加州停電6天時間。此次的城市節能挑戰賽規則是，按照人口百分比，安裝恆溫器最多的城市，將贏得比賽。該公司將撥款資助10份獎學金，給大學生或者去學校培訓的人。

薛麗比說，加州在經歷氣候變化影響，正處於乾旱之中，即將到來的山火季很難應對。當電力被切斷以確保安全、減少負荷時，對居民、特別是最脆弱的群體產生嚴重影響。屋崙制定了一個十年計畫，以減少溫室氣體和適應不斷變化的氣候。屋崙對此次比賽機會很興奮，因為其體現的價值觀與城市一致。以種族和經濟平等為先導，來領導氣候變化工作。在OhmConnect官網註冊，不僅會得到一個免費的智能恆溫器，還將節省電費，得到相應獎勵。薛麗比還和李卡多現場打賭，看誰能獲得比賽冠軍。賭注是屋崙製造的巧克力棒、啤酒等產品。

OhmConnect公司執行長德瑞斯說，城市節能挑戰賽的規則是，某個城市，按照人口百分比，安裝恆溫器最多的，將贏得比賽。該公司將撥款資助10份獎學金，給市內大學生或去學校培訓的人。（記者劉先進／翻攝）

李卡多說，最清潔的能源方式，是盡量不使用能源。人類有很多非常昂貴的方法來解決電網彈性問題，但有的能源形式的代價，是犧牲地球上的生物。比如，尖峰負載發電廠（Peaking power plant）。但還有一個非常便宜的方法，那就是直接節能。

戴爾說，OhmConnect的服務對用戶來說是雙贏。佛萊斯諾位於中谷地區，夏季溫度可以飆升到110華氏攝氏度，在某些日子還會更高。有人的電費每月高達700元。目前，全市有5%的家庭使用了OhmConnect的恆溫器服務，去年8月時，城市居民一天就賺取8萬9000元。希望激勵更多居民參與節能行動。