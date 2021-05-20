聖縣新規 職場疫苗接種追蹤 7點要注意

聖他克拉拉縣規定，雇主必須追蹤雇員的疫苗接種狀況，並做紀錄。（美聯社）

聖他克拉拉縣要求所有企業和政府雇主在6月1日前確定雇員、合約員工和志工的新冠疫苗 接種狀況，以下是有關這項新規定的常見問題解答。

為何要詢問、記錄員工接種狀況？

企業和政府單位有保護員工免受新冠病毒侵害而患病或死亡的責任，根據員工是否已接種疫苗，企業和政府單位要遵循的規定也不同。企業和政府單位必須掌握員工的疫苗接種狀況，才能確保員工、顧客和社區的安全。

如何確定員工疫苗接種狀況？

要證明員工是否已完成疫苗接種，企業和政府單位必須要提供能反映每一名員工疫苗接種狀況的紀錄，這些紀錄可以是企業和政府單位查閱過員工疫苗卡後所做的文件，或是員工的自我證明文件。員工自我證明文件表格可以從https://covid19.sccgov.org/sites/g/files/exjcpb766/files/Documents/Self-Certification-Vaccination-Status-Form.pdf取得。

員工不願透露接種狀況該怎麼辦？

雇主必須記錄下員工拒絕透露疫苗接種狀況的事實，並視這些員工為尚未完成接種者，同時遵守適用於未完成接種者的所有規定。

何時是確認接種狀況截止日？

雇主必須在2021年6月1日前確認所有員工的疫苗接種狀況。對於那些尚未完成疫苗接種和不願透露接種狀況的員工，雇主在6月1日之後，必須每14天更新一次（例如6月15日、6月29日、7月13日等）這些員工的疫苗接種狀況。

企業和政府單位是否須保留紀錄？

是的，企業和政府單位必須保留哪些員工已接種和哪些員工還未接種的紀錄，直到追蹤疫苗接種狀況的規定解除為止。企業和政府單位必須遵守與這些紀錄有關的適用保密規定。

雇主不詢問會有什麼後果？

對員工疫苗接種狀況不詢問也不做紀錄的雇主將受到執法單位制裁，每日每雇員最高可處5000元罰金。

遠距工作員工也須確認？

雇主必須確認所有在某個設施或工作地點工作的所有員工的疫苗接種狀況，對於其他工作方式的員工，規定不強制要求，但強烈鼓勵雇主也進行確認。