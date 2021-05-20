聖荷西州大「奧運田徑金牌」艾文斯辭世

聖荷西州大畢業的美國田徑界傳奇艾文斯（中）辭世。圖為他1968年奪得奧運男子400公尺短跑金牌時受獎的情形。（美聯社）

兩度獲得奧運 田徑金牌的美國 短跑名將艾文斯（Lee Evans）19日在奈及利亞辭世，享年74歲。畢業於聖荷西 州大的艾文斯是該校Speed City田徑計畫的主要推手之一。

艾文斯好友足球選手歐德巴米（Segun Odegbami）表示，艾文斯上周和他與其他朋友共進晚餐時中風昏倒，過去一周一直依靠呼吸器維生，於奈及利亞當地時間19日午夜在加護病房去世。歐德巴米說，在這段期間，艾文斯的子女曾嘗試把父親帶回美國接受進一步治療。

艾文斯是歐德巴米國際大學與體育學院（International College and Sports Academy）的田徑副教練，他自1970年代起就經常前往非洲訓練運動員。

「他突然就不在了，我們的夢想都還未實現，讓我感到非常痛苦。」歐德巴米說：「他是一個具有冒險精神的人，在非洲安頓下來後，終於在內心找到平靜。這裡是他想要生活、工作的地方，他應該也希望在此走完人生最後一程。」

目前在坦桑尼亞擔任教練的戴維斯（Ron Davis）也是聖荷西州大校友，他表示，艾文斯在全球傳播Speed City的訊息，培育年輕運動員不遺餘力。

1974年協助艾文斯在奈及利亞訓練田徑隊的戴維斯說：「我看過他開車經過農村時把車停下來，想下車指導年輕人跑步。」

艾文斯和戴維斯訓練出來的運動員，在1984年洛杉磯奧運會中為奈及利亞贏得首面奧運田徑銅牌。

畢業自聖荷西歐維菲特高中（Overfelt High School）的艾文斯，在1968年墨西哥市奧運會中，以43.86秒的成績打破世界紀錄奪得男子400公尺短跑金牌，另外，還以2分56.16秒的成績打破1600公尺接力世界紀錄再奪一金，這兩項紀錄保持了20多年才被打破。

除了是體育界傳奇，艾文斯也是知名的民權領袖。艾文斯在聖荷西州大社會學家愛德華茲（Harry Edwards）創立的「奧林匹克人權計畫」（Olympic Project for Human Rights）中擔任主要角色，嘗試動員非裔運動員杯葛墨西哥市奧運會，以抗議美國的種族主義和世界的壓制，他在受獎時戴上貝雷帽聲援民權組織。

此後，艾文斯不斷致力促進世界的人權和社會公義。愛德華茲說：「他為體育事業和為爭取社會公義做出的貢獻是不可磨滅，而且是永恆的。」

艾文斯2008年辭去南阿拉巴馬大學（University of South Alabama）田徑教練一職後，前往非洲為聯合國工作。

歐德巴米表示，他還在等待美國駐拉哥斯（Lagos）大使館和艾文斯子女的聯絡，以便為艾文斯安排安葬計畫。