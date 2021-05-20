我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

聖荷西州大「奧運田徑金牌」艾文斯辭世

編譯組／綜合19日電
聖荷西州大畢業的美國田徑界傳奇艾文斯（中）辭世。圖為他1968年奪得奧運男子400公尺短跑金牌時受獎的情形。（美聯社）
聖荷西州大畢業的美國田徑界傳奇艾文斯（中）辭世。圖為他1968年奪得奧運男子400公尺短跑金牌時受獎的情形。（美聯社）

兩度獲得奧運田徑金牌的美國短跑名將艾文斯（Lee Evans）19日在奈及利亞辭世，享年74歲。畢業於聖荷西州大的艾文斯是該校Speed City田徑計畫的主要推手之一。

艾文斯好友足球選手歐德巴米（Segun Odegbami）表示，艾文斯上周和他與其他朋友共進晚餐時中風昏倒，過去一周一直依靠呼吸器維生，於奈及利亞當地時間19日午夜在加護病房去世。歐德巴米說，在這段期間，艾文斯的子女曾嘗試把父親帶回美國接受進一步治療。

艾文斯是歐德巴米國際大學與體育學院（International College and Sports Academy）的田徑副教練，他自1970年代起就經常前往非洲訓練運動員。

「他突然就不在了，我們的夢想都還未實現，讓我感到非常痛苦。」歐德巴米說：「他是一個具有冒險精神的人，在非洲安頓下來後，終於在內心找到平靜。這裡是他想要生活、工作的地方，他應該也希望在此走完人生最後一程。」

目前在坦桑尼亞擔任教練的戴維斯（Ron Davis）也是聖荷西州大校友，他表示，艾文斯在全球傳播Speed City的訊息，培育年輕運動員不遺餘力。

1974年協助艾文斯在奈及利亞訓練田徑隊的戴維斯說：「我看過他開車經過農村時把車停下來，想下車指導年輕人跑步。」

艾文斯和戴維斯訓練出來的運動員，在1984年洛杉磯奧運會中為奈及利亞贏得首面奧運田徑銅牌。

畢業自聖荷西歐維菲特高中（Overfelt High School）的艾文斯，在1968年墨西哥市奧運會中，以43.86秒的成績打破世界紀錄奪得男子400公尺短跑金牌，另外，還以2分56.16秒的成績打破1600公尺接力世界紀錄再奪一金，這兩項紀錄保持了20多年才被打破。

除了是體育界傳奇，艾文斯也是知名的民權領袖。艾文斯在聖荷西州大社會學家愛德華茲（Harry Edwards）創立的「奧林匹克人權計畫」（Olympic Project for Human Rights）中擔任主要角色，嘗試動員非裔運動員杯葛墨西哥市奧運會，以抗議美國的種族主義和世界的壓制，他在受獎時戴上貝雷帽聲援民權組織。

此後，艾文斯不斷致力促進世界的人權和社會公義。愛德華茲說：「他為體育事業和為爭取社會公義做出的貢獻是不可磨滅，而且是永恆的。」

艾文斯2008年辭去南阿拉巴馬大學（University of South Alabama）田徑教練一職後，前往非洲為聯合國工作。

歐德巴米表示，他還在等待美國駐拉哥斯（Lagos）大使館和艾文斯子女的聯絡，以便為艾文斯安排安葬計畫。

艾文斯培育年輕運動員不遺餘力，是聖荷西州大Speed City計畫的主要推手之一...
艾文斯培育年輕運動員不遺餘力，是聖荷西州大Speed City計畫的主要推手之一。（美聯社）

奧運 美國 聖荷西

上一則

金山人語／我寧可相信口罩

下一則

加州首位菲裔檢察長邦塔 美國夢典範

延伸閱讀

NBA／戴維斯對附加賽信心十足 認為防守柯瑞將是考驗

NBA／戴維斯對附加賽信心十足 認為防守柯瑞將是考驗
聖荷西野狼溪公園山火 燒毀十畝草地

聖荷西野狼溪公園山火 燒毀十畝草地
聖荷西今夏水、電、垃圾費全漲 將反映在6、7月帳單

聖荷西今夏水、電、垃圾費全漲 將反映在6、7月帳單
隊醫性行為不端指控 聖荷西州大學術參議會通過

隊醫性行為不端指控 聖荷西州大學術參議會通過
今年第16宗…聖荷西又傳槍響 1死2傷

今年第16宗…聖荷西又傳槍響 1死2傷

熱門新聞

佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

2021-05-14 02:20
加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)

加州自助餐廳3華裔老闆 涉竊員工薪水90萬 被控65罪

2021-05-15 16:28
美元。（路透）

擁多少錢才算富人？金山灣區標準 年淨資產380萬元

2021-05-13 00:43
25歲男子夏爾瑪因坐在無人駕駛Tesla汽車後座過海灣大橋，日前被捕。(圖取自YouTube)

狂男坐無人駕駛Tesla後座 招搖過橋 遭檢舉後被捕

2021-05-13 18:21
紐約飛往舊金山的Jetblue航班因乘客製造騷亂而中途改道。(電視新聞截圖)

乘客吸毒暴走 紐約飛舊金山班機中途迫降

2021-05-19 00:45
80歲亞裔老人被推倒在地搶劫，劫匪還猛搧耳光。（視頻截圖）

東灣亞裔80歲老翁遇劫匪 遭推倒搧耳光

2021-05-12 14:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在